Opgeluchte Verstappen trots op sprintzege: "Vijftien kwalificatierondjes!"

Max Verstappen reed vandaag een foutloze sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps. In het Belgische zonnetje greep hij in de eerste ronde de koppositie, en die gaf hij vervolgens niet meer uit handen. Het zorgde voor een enorme grijns bij Verstappen.

Red Bull had de RB21 perfect afgesteld voor de sprintrace. Hierdoor kon Verstappen simpel polesitter Oscar Piastri inhalen op de Kemmel Straight, en kon hij daarna verdedigen ten opzichte van de Australiër. Verstappens sprintzege kwam als geroepen, want hij en Red Bull hebben een paar zeer zware weken achter de rug. De opluchting was dan ook groot bij de Oostenrijkse renstal.

De enige kans

Verstappen zwaaide vol enthousiasme naar de aanwezige Nederlandse fans in Spa. Verstappen was tevreden, en dat liet hij duidelijk weten aan interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Het pakte allemaal heel erg goed uit. De start was de enige kans om toe te slaan, en we pakten ze in bocht vijf."

"Ik wist dat het heel erg zwaar zou worden om ze achter me te houden, dus het was een soort kat en muis-spelletje met de DRS en de batterij. De hele race was het verschil zeven tienden, dus ik kon me geen fout veroorloven. Ik had een kleine lock-up in de laatste bocht, maar verder was het voor ons een geweldig resultaat om ze achter ons te houden."

Op de limiet rijden

Verstappen is de koning van de sprintraces, en hij legt uit hoe hij het aanpakte: "Je moet op de limiet rijden. Het bandenmanagement kan je hier wel uit het raam gooien. Dat maakt het ook moeilijk. Ik heb vijftien kwalificatierondjes gereden om ze achter me te houden op een baan waar het belangrijk is om je banden te managen. Het was niet makkelijk, maar we hebben het voor elkaar gekregen, en daar ben ik blij mee."