Red Bull-kopstuk zwaar aangedaan door ontslag van Horner

Het team van Red Bull Racing draait dit weekend voor het eerst onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. De Fransman volgde twee weken geleden de ontslagen Christian Horner op. Het vertrek van Horner kwam als een klap voor het personeel, zo bevestigt Paul Monaghan.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide de Oostenrijkse renstal uit tot een topteam, en wonnen ze wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de afgelopen anderhalf jaar was het echter enorm onrustig binnen het team. Het ontslag van Horner kwam echter als een enorme verrassing voor veel mensen, ook binnen het team.

Triest

Red Bulls Chief Engineer Paul Monaghan gaf in Spa bij Motorsport.com aan hoe het nieuws bij hem aankwam: "Ik ga de waarheid niet uit de weg, het was echt een schok voor mij. Triest. Christian heeft een groot deel van zijn werkzame leven in dit team gestoken."

"As team hebben we enorm veel succes gehad, misschien volgens sommigen onterecht. Wat gedaan is, is gedaan. Ik zeg: bedankt Christian, voor alles wat je persoonlijk voor mij en voor dit team hebt gedaan."

De gevaren voor Mekies

De ervaren Monaghan gaat nu de samenwerking aan met Horners opvolger Mekies. Hij heeft louter goede woorden over voor de Fransman, maar deelt ook een waarschuwing uit: "Laurent wordt in een vrij moeilijke situatie gedropt. Ik ken hem al vele jaren. Hij is echt een heel erg vriendelijke, slimme kerel."

"Het is nu aan ons om als team samen te werken, want er zijn negen andere teams die niet kunnen wachten om ons aan te vallen. Als we daartegen willen opstaan, moeten we een hecht team vormen. We bereiden ons daarop voor. Laurent doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat dat onze koers wordt. En dat gaan we doen."