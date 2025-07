Russell wijst Antonelli aan als schuldige voor mislukte kwalificatie

George Russell was één van de grootste verliezers van de sprint kwalificatie in België. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps kwam hij niet verder dan de dertiende tijd. Volgens Russell lag de oorzaak van dit teleurstellende resultaat bij een fout van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli ging de fout in aan het begin van de sprint kwalificatie. Hij maakte een foutje, spinde, maar kon zijn weg vervolgen. Door de spin belandde er veel grind op de baan, en Russell reed vlak na het incident door dezelfde bocht. Hierdoor reed hij vol over het grind heen wat door Antonelli de baan op was geworpen.

'Auto voelde verschrikkelijk aan'

Russell baalde van zijn dertiende tijd, en probeerde na afloop uit te leggen wat er mis was gegaan. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "We hadden de hele dag pace. In Q1 reed ik over veel gravel heen toe Kimi van de baan schoot. Voor de rest van het rondje voelde mijn auto verschrikkelijk aan, en het rondje daarna voelde het verschrikkelijk aan, en toen viel mijn rondje in SQ2 ook verschrikkelijk aan."

Ook pech voor Antonelli

Russell deed het wel iets beter dan de onfortuinlijke Antonelli. De Italiaanse jongeling kwam na zijn spin niet verder dan de twintigste en langzaamste tijd. De sprint kwalificatie maakte veel slachtoffers in Spa, want ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton kon gaan douchen in SQ1. Hij viel af na een pijnlijke spin.

Russell zag schade

Russell legt uit dat zijn auto schade had opgelopen door het opspattende grind: "We zagen dat de auto wel wat schade had. We moeten kijken of dat de reden is dat we zo langzaam waren, want het was een grote schok dat we afvielen in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Het gat was ook zo groot, en ik weet zeker dat er een reden voor was."