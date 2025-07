Stewards delen geen straffen uit aan Russell & Tsunoda

De stewards hebben een besluit genomen over de situaties met George Russell, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly. De drie coureurs moesten zich na afloop van de sprint kwalificatie melden voor verschillende incidenten, maar er zijn geen straffen voor uitgedeeld.

Russell moest zich na afloop van de sprint kwalificatie melden voor het te langzaam rijden tijdens zijn outlap, ook Tsunoda had mogelijk een soortgelijke overtreding gemaakt. De Japanner moest zich ook melden om een incident met Pierre Gasly te bespreken. De Franse Alpine-coureur had mogelijk Tsunoda geblokkeerd, en de stewards vonden het zwaar genoeg om een onderzoek te openen.

Reprimande voor Russell

De stewards hebben besloten om Russell een reprimande te geven voor zijn overtreding. Volgens de stewards gaf Russell aan dat hij de afstand tussen hem en de auto's voor hem verkeerd had ingeschat. Russell zou hebben gedacht dat ze hem een groter gat zouden geven. Hij hield dan ook zijn voet van het gas, en de stewards vinden dat dit slechts een reprimande waard is.

Tsunoda krijgt tik op de vingers

Ook Tsunoda had zich niet aan de voorgeschreven rondetijd gehouden tijdens de sprint kwalificatie. Tsunoda gaf bij de stewards aan dat hij de tijd verkeerd had ingeschat, en dat hij dacht dat het allemaal goed zou komen. Dit was een fout, en dat leverde ook hem een reprimande op. Voor Tsunoda is het zijn tweede reprimande van het seizoen.

Geen straf voor Gasly

Tsunoda moest zich ook melden op het moment met Gasly te bespreken. Tsunoda gaf bij de stewards aan dat er eigenlijk niets aan de hand was, en dat Gasly hem zelfs een tow had gegeven. De stewards zagen in de telemetrie dat dit ook het geval was. Hij vond niet dat hij werd geblokkeerd, en de stewards gaan ook in die lezing mee. Gasly ontloopt een straf en mag de sprintrace gewoon starten vanaf de achtste plaats.