Verstappen trots op tweede tijd: "Hebben het maximale er uitgehaald"

Max Verstappen kende een sterke sprint kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde de derde tijd, en stelde na afloop dat hij het maximale uit zijn RB21 had gehaald.

Verstappen streed de hele sessie mee op de sprintpole. Hij vocht felle duels uit met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, maar hij hield uiteindelijk alleen de Brit achter zich. Verstappen kende een opvallend goede dag, en leek te profiteren van de updates die Red Bull had doorgevoerd voor dit weekend. Hij heeft onder meer de beschikking gekregen over een nieuwe voorvleugel.

Opvallende strijd met de McLarens

Na afloop klonk Verstappen gematigd tevreden in zijn review: "Om tweede te staan tussen de McLarens is een goed resultaat. Volgens mij hebben we er het maximale uitgehaald. Ik heb er echt van genoten. Mijn rondje was wel prima."

Verstappen weet dat er wel werk aan de winkel is, want hij was ongeveer een halve seconde langzamer dan de poletijd van Piastri: "Het gat is natuurlijk groot, maar dat is het al sinds de eerste vrije training, dus dat is geen grote verrassing. We moeten ons op onszelf richten en werken aan de balans van de auto om te proberen sneller te gaan."

Minder downforce

Gevraagd of een set-up met minder downforce en een hogere topsnelheid een optie kan zijn, reageert Verstappen duidelijk: "Als je bijna vijf tienden ervan af zit, dan denk ik niet dat iets sneller of langzamer gaan op de rechte stukken veel verschil gaat maken. We moeten gewoon onze eigen race aan rijden."

Red Bull-updates

Als hij de vraag krijgt of de updates hebben geholpen, is hij duidelijk: "Ik denk het, maar het is natuurlijk altijd lastig om daar in een sprintweekend achter te komen. We proberen ons te blijven verbeteren en meer snelheid te vinden."