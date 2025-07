Piastri glundert na machtige sprintpole: "Auto voelde geweldig"

Oscar Piastri heeft de sprintpole gepakt op het circuit van Spa-Francorchamps. De Australische McLaren-coureur reed een geweldig rondje, en was ongeveer een halve seconde sneller dan zijn concurrenten. Hij deelde hiermee de eerste echte tik van het weekend uit, en was na afloop tevreden.

Na een sterke eerste vrije training leek het erop dat het team van McLaren de favoriet was voor de sprintpole op het iconische Belgische circuit. Ze kregen echter flinke tegenstand van Max Verstappen, die vooral in de eerste en derde sector goed voor de dag kwam. In de tweede sector verloor hij heel erg veel tijd, terwijl Piastri vloog als een soort vogel met lucht onder zijn vleugels.

Goed rondje

Koeltjes stapte Piastri na afloop uit zijn McLaren. Hij zwaaide naar de fans, deelde wat high fives uit en sprak zich daarna uit bij interviewster van dienst Naomi Schiff: "Het was een goed rondje. Ik had een klein schrikmomentje in SQ2 met die rondetijd die werd verwijderd, maar de auto was de hele dag fantastisch."

"Ik heb het gevoel dat we in staat waren om veel goede rondjes te rijden. Ik wil echt het hele team bedanken, want de auto voelde echt geweldig aan. Dit is een circuit waar ik dol op ben. Het is mijn favoriete baan van het jaar. Misschien gaf me dat een paar tienden extra. Als de auto zich zo goed gedraagt als vandaag, dan is dat heerlijk."

Waarom was Piastri zo snel?

Als Piastri wordt gevraagd waarom hij zo snel was, reageert hij duidelijk: "De auto zit al sinds de eerste ronde in een goed window. Ik heb geen idee waardoor dat komt. Ik heb veel vertrouwen. Ik heb het gevoel dat de laatste raceweekenden goed waren qua performance, maar niet qua resultaat. Het is dus heel erg fijn om vandaag een goed resultaat te boeken."