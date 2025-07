Hamilton deelt opvallende reactie op ontslag Red Bull-teambaas Horner

Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner is het gesprek van de dag in de paddock in België. Ook Lewis Hamilton werd naar zijn mening gevraagd, en de Brit kwam met een aantal mooie complimenten voor Horner.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix ontslagen door Red Bull. Hij was twintig jaar lang de teambaas van de Oostenrijkse renstal, maar werd na een onrustige periode toch de laan uitgestuurd. In Spa kreeg men voor het eerst de kans om te reageren op dit nieuws, en iedereen werd naar hun mening gevraagd.

Was het een verrassing voor Hamilton?

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd ernaar gevraagd. In gesprek met de internationale media kreeg de Ferrari-coureur de vraag of hij was verrast door dit nieuws: "Als ik niet aan het racen ben, let ik niet echt op wat er in de Formule 1 gebeurt, behalve op wat er bij ons gebeurt."

"Ik was dus niet verrast, maar ook niet niet verrast. Ik ging gewoon mijn eigen gang. En natuurlijk denk ik dat, als je van CEO verandert of iemand die de organisatie leidt, ze hun eigen formule meebrengen en vaker wel dan niet veranderingen doorvoeren. Dat is gewoon onvermijdelijk, maar het kost wel tijd."

Voor Hamilton is het niet echt een einde van een tijdperk: "Het verandert niets in mijn leven. Wat kan ik erover zeggen? Het is ongelooflijk om de vooruitgang te zien bij het team."

Herinneringen ophalen

Hamilton besluit wat herinneringen op te halen: "Ik herinner me dat ik in zijn kantoor zat in de 2005, in de GP2. Ik zat toen in de Formule 3, maar ik wilde naar de GP2 voor het eerste jaar. Ik denk dat hij toen bij Arden zat. Ik zou niet zeggen dat we het meteen goed met elkaar konden vinden!"

"Maar om zijn ontwikkeling en zijn loopbaan te zien... Het is zeer opmerkelijk wat hij met het team heeft gedaan. Om met een enorme groep geweldige mensen zo'n organisatie zo goed te runnen, daar heb je talent en vaardigheden voor nodig. En dat is wat hij het team heeft gebracht. Ik wens hem echt het allerbeste."