"Max Verstappen dropt hint over toekomst in de Formule 1."

De toekomst van Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen wil er zelf niet te veel over nadenken, en stelt dat hij nog altijd de ambitie heeft om tot het einde van zijn loopbaan bij Red Bull te blijven.

Verstappen hoopte dit jaar een gooi te kunnen doen naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Na twaalf raceweekenden lijkt hij echter kansloos te zijn voor nieuw succes, zijn achterstand op de McLarens is immers zeer groot. Verstappen werd dan ook in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte met hem, en in de afgelopen weken gonsde het van de geruchten.

Loopbaan afsluiten bij Red Bull

Verstappen werd in de paddock in Spa gevraagd naar zijn toekomst. Toen hij zelf het woord 'toekomstkeuze' gebruikte, werd hij door de internationale media gevraagd of er een kans bestaat dat hij Red Bull gaat verlaten. Hij reageerde gevat: "Er bestaat ook een kans dat ik morgen niet meer wakker word en dan kan ik helemaal niet meer racen. In algemene zin ben ik blij waar ik nu zit. Ik hoop, en dat was ook het doel toen we de deal tekenden, dat ik hier kan rijden tot het einde van mijn carrière."

Geen wonderen

Verstappen verwacht dit jaar in ieder geval geen wonderen meer van Red Bull. De Nederlandse wereldkampioen, is daar goudeerlijk over: "Ik weet dat er een paar dingen aan de auto van dit jaar zijn die we potentieel nog kunnen veranderen. Maar ik denk dat het belangrijker is om naar volgend jaar te gaan kijken. Dat staat voor een grote ommekeer in het reglement en dat is voor iedereen een enorme verandering."

Verstappen kan dit weekend in ieder geval scoren. Er staat in Spa namelijk weer een sprintrace op het programma, en er kunnen dus veel WK-punten worden verdiend.