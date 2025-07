Nieuwe Red Bull-teambaas doet Verstappen belangrijke belofte

Laurent Mekies is begonnen aan zijn eerste raceweekend als Red Bull-teambaas. In Spa gaat de Fransman er alles aan doen om Red Bull weer op het juiste spoor te krijgen. Mekies benadrukt dan ook hoe belangrijk Verstappen voor het team is.

Enkele dagen na de Britse Grand Prix maakte Red Bull bekend dat ze teambaas Christian Horner na twintig jaar trouwe dienst hadden ontslagen. Na een onrustige periode en een tegenvallende eerste seizoenshelft mocht hij zijn kantoor leegruimen en plaatsmaken voor Mekies. De Fransman kwam over van zusterteam Racing Bulls en mocht direct aan de bak. Hij moet Red Bull terug naar de top brengen.

Mekies krijgt direct een lastige zaak op zijn bureau, want er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar in de afgelopen weken werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes.

Toewijding aan Verstappen

Mekies wil echter dat Verstappen bij Red Bull blijft. In zijn eerste interview als Red Bull-teambaas met de media-afdeling van de Formule 1, spreekt Mekies zich uit: "De waarheid is dat Red Bull enorm toegewijd is aan Max. De manier waarop we Max kunnen steunen, is door hem de best mogelijke auto te geven. En hem de best mogelijke auto geven, dat is wat iedereen in dit bedrijf meer wil dan wat dan ook."

"Daar draait het dus echt om. De rest zal er een gevolg van zijn. Maar natuurlijk, Max is cruciaal voor het project, en hij speelt een sleutelrol bij het project, we hebben zijn magie op het circuit nodig. Hij is al heel erg lang bij het team, en hij levert veel input bij het bereiken van de volgende competitieve stap die we nodig hebben om verder te bouwen."

Verstappen overtuigen

De vraag is of Red Bull een auto kan leveren die Verstappen kan overtuigen om te blijven. Mekies heeft daar vertrouwen in: "Ik denk dat het team alles in huis heeft om dat te doen. We hebben de middelen, we hebben de spirit. En het belangrijkste is, we hebben het talent. Kortom, we hebben alles in huis om dat aan onze coureurs te geven."