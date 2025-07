Verstappen maakt einde aan stilzwijgen over ontslag van Horner

Max Verstappen heeft in België voor het eerst uitgebreid gereageerd op het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner. Verstappen blijft zakelijk, en stelt dat het vertrek van Horner geen invloed heeft op zijn beslissing over de toekomst.

Red Bull zorgde vlak na de Britse Grand Prix voor een schok. Ze maakten bekend dat teambaas Horner na twintig jaar trouwe dienst aan de kant was geschoven, en dat hij werd vervangen door Laurent Mekies. Het ontslag van Horner volgde na een teleurstellende eerste seizoenshelft, en een zeer onrustige periode. In 2024 werd hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en in de afgelopen maanden gingen er veel geruchten over hem rond.

De impact van het ontslag van Horner

In België sprak Verstappen uitgebreid over het vertrek van Horner. Het beïnvloedt zijn toekomstkeuze niet, zo liet hij weten aan de massaal aanwezige media: "Nee, het verandert niets. We werken nu in een andere richting en daar kijk ik naar uit. Zoals gezegd: ik denk dat dit helemaal niets uitmaakt voor mijn besluit over de toekomst."

"Het enige dat telt, is dat we aan de auto werken en dat we die zo snel mogelijk maken. Het afgelopen anderhalf jaar is natuurlijk niet gegaan zoals ik had gewild, maar we werken eraan om competitiever te worden. Dit jaar natuurlijk al een klein beetje, maar vooral met het oog op het nieuwe reglement."

Aandeelhouders informeerden Verstappen

Verstappen wordt gevraagd wanneer hij hoorde dat hij een nieuwe teambaas ging krijgen: "Ik hoorde het een halve dag eerder. De aandeelhouders hebben het aan me verteld. Ik heb een goede relatie met hen, dus dat lijkt het me vrij normaal dat ze bepaalde mensen in het team op de hoogte brengen voordat er iets naar buiten komt. Dat is de standaardprocedure."

Was het een verrassing voor Verstappen?

Verstappen wil niet zeggen dat het een verrassing was: "Verrast? Nou, in deze wereld kunnen deze dingen gebeuren. Toen ze me op de hoogte brachten, zeiden ze ook niet alleen maar dit. We hebben er wel een gesprek over gevoerd. Ik hoef niet in de details te treden over wat ze precies hebben gezegd, maar ze hebben hun toekomstvisie gedeeld. Toen zei ik: 'Oké, als jullie denken dat dit het beste is, dan moeten we die kant opgaan'."