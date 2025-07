Hülkenberg sluit nieuw sprookje voorlopig uit

Nico Hülkenberg eindigde afgelopen Grand Prix als derde in Silverstone. Tijdens de persconferenties in België werd er aan de Duitser gevraagd wat zijn verwachtingen zijn voor de toekomst.

Het leek bijna te mooi om waar te zijn. Hülkenberg startte in Silverstone vanaf de 19e plek, maar behaalde een podium. Hij kreeg daar veel complimenten voor, maar een herhaling is onwaarschijnlijk aldus de Duitser zelf.

Verbetering van de auto

Sauber heeft zijn auto momenteel goed op orde. Vorig jaar eindigde het team maar een keer in de punten, maar nu staan ze zesde. Hülkenberg zegt: "Ik verwacht niet dat Silverstone zich zo snel en gemakkelijk gaat herhalen. Ik denk dat het er meer om gaat dat de strijd op het middenveld levendig en reëel is en dat je, afhankelijk van het circuit, in de punten staat of niet. Iedereen zit daar dicht op elkaar. Het verschil tussen P10 en P20 is erg klein, kleine verschillen maken het verschil."

"We hebben goed bandenmanagement gehad, goede bandenlevensduur, en hopelijk kunnen we daar de rest van het seizoen gebruik van maken", zo zegt Hülkenberg over de verbeterde Sauber.

2026 is er nog niet

Sauber gaat vanaf volgend seizoen Audi heten. Audi gaat met een eigen motor rijden, maar de auto is nog niet klaar, zo zegt Hülkenberg: "2026 is nog steeds gaande en parallel, iedereen pusht, ontwikkelt en exploiteert de nieuwe regelgeving. Het is nog niet echt, de auto zal pas in januari volgend jaar beschikbaar zijn, dus er beginnen al wat simulatordingetjes bij ons coureurs binnen te druppelen."

De 37-jarige Duitser denkt dus niet dat hij Silverstone snel zou gaan herhalen. In de gehele Formule 1-carrière van Hülkenberg is hij een paar keer dichtbij een podium gekomen, maar het kwam er nooit helemaal van. In Silverstone behaalde hij dan eindelijk zijn eerste podium in zijn carrière.