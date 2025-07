McLaren heeft hoge verwachtingen van Spa: "Vechten voor de zeges"

Het team van McLaren geldt dit weekend in België als de grote favoriet voor de zege. De Britse renstal wil het goede momentum vasthouden, en ze weten dat er veel op het spel staat. Teambaas Andrea Stella kan niet wachten om weer aan de slag te gaan.

McLaren heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. Ze zijn oppermachtig, en voeren beide wereldkampioenschappen aan. Oscar Piastri en Lando Norris vechten vooral met elkaar, en ze lijken de enige kandidaten voor de wereldtitel te zijn. Twee weken geleden pakten ze in Groot-Brittannië een prachtig 1-2tje, en dit weekend willen ze in Spa voor een soortgelijk resultaat gaan.

Vechten om de zege

Teambaas Andrea Stella klinkt gemotiveerd in de preview van McLaren: "Na twee weken zonder actie op de baan, gaan we nu naar Spa voor de laatste double header voor de zomerstop. Het is ook een sprintevenement, dus we kijken ernaar uit om te vechten voor meer punten met beide coureurs die vechten voor de zeges."

Iconische plek

Stella heeft er zin in om weer aan de bak te gaan. Het iconische asfaltlint in de Belgische Ardennen is voor veel mensen een favoriet circuit, en dat geldt ook voor Stella: "Na een geweldig 1-2tje in onze thuisrace, wat heel erg veel betekende voor ons team, reizen we nu vol energie af naar één van de meest historische circuits op de kalender."

"Spa is een iconische plek, en het vormt een echte uitdaging voor de coureurs. Ik weet dan ook zeker dat het voor een leuke race voor de fans gaat zorgen."

Enorme voorsprong

McLaren voert nog altijd het constructeurskampioenschap aan. De Britse renstal uit Woking heeft na twaalf raceweekenden 460 WK-punten bij elkaar gereden. Ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie, want naaste achtervolger Ferrari staat op 222 WK-punten. Nummer drie Mercedes heeft 210 punten achter hun naam staan.