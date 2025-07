Max Verstappen geeft update over zijn toekomst

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet voor eeuwig in de Formule 1 wil rijden. De Nederlander debuteerde in 2015, en beschikt over een contract tot en met 2028. Verstappen legt duidelijk uit waarom hij nog in de koningsklasse rijdt, en dat hij zijn familie en vrienden soms enorm mist.

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij niet te lang in de Formule 1 wil rijden. Hij wil in de toekomst ook racen in andere klassen, en is bijvoorbeeld enorm gecharmeerd van de langeafstandsracerij. Daarnaast wil hij ook meer tijd doorbrengen met zijn vrienden en familie. Enkele maanden geleden werd zijn dochter Lily geboren, maar Verstappen moest vlak daarna weer in het vliegtuig stappen naar de volgende race.

Waarom blijft Verstappen racen?

Verstappen legt in een interview met The Athletic uit waarom hij voorlopig nog in de Formule 1 rijdt: "Mensen blijven misschien hangen om nog meer geld te verdienen, maar aan het einde van de dag staat dat niet op de eerste plaats. Het is belangrijk dat je hier bent vanwege de honger om te winnen."

"Sommige mensen komen hier om het beste uit hun auto te halen, omdat ze geen winnende wagen hebben. Dat is waarom ik denk: zolang ik dat kan doen, en ik kan werken met de mensen waar ik van geniet om mee samen te werken, dan rijden we. Ik heb geen idee wanneer dat zal stoppen. Is dat op mijn 32ste? Op mijn 35ste? Of mijn 36ste? Ik heb geen idee, het is onmogelijk om dat te weten."

Familie

Leeftijd speelt voor Verstappen niet de grootste rol, zijn privéleven is ook heel erg belangrijk: "Ik heb het gevoel dat ik al heel erg veel mis van het samenzijn met mijn familie. Ik breng mijn vakanties met hen door, maar ik mis de momenten waar ik zomaar even langs kan komen en op de bank kan hangen. Gewoon samen zitten op een luie dag, of na een gewone werkdag. We wonen vrij ver van elkaar nu, dit soort momenten zijn onmogelijk met mijn levensstijl. Ik hoop dat ik er op een dag weer naar terug kan."