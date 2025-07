Verstappen geniet nog steeds bij Red Bull: "Maar dat kan snel veranderen"

Max Verstappen is bezig meteen lastig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, en lijkt een nieuwe wereldtitel te kunnen vergeten. Toch stelt hij dat hij nog steeds geniet van het racen in de Red Bull.

Verstappen maakte dit seizoen meermaals een gefrustreerde indruk. Over de boordradio liet hij Red Bull regelmatig weten dat hij niet tevreden was met zijn auto. Hij hoopte zijn vijfde wereldtitel te kunnen pakken, maar de kans is klein dat dit gaat gebeuren. Zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is groot, en er werd zelfs getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull.

'Ik heb nog steeds lol'

Voor een coureur die er geen geheim van maakt dat hij altijd wil winnen, zijn het dan ook geen fijne tijden. Toch laat Verstappen in een interview met The Athletic weten dat hij nog steeds geniet van zijn werk: "Ik heb nog steeds genoeg lol, ja. Sommige dingen zijn niet leuk, maar het belangrijkste is dat ik geniet van het rijden met de auto. En dat is ook leuk."

Blijft de Formule 1 leuk voor Verstappen?

De vraag is wat Verstappen op dit moment precies leuk vindt aan racen in de Formule 1. Daar hoeft hij niet lang over na te denken: "Het werken met de enorm getalenteerde en slimme mensen bij het team, mezelf pushen om alles uit de auto te halen, en natuurlijk ook de competitie met de andere coureurs. Aan het einde van de dag probeer je te winnen."

Maar Verstappen geeft ook toe dat de lol snel verdwijnt als hij niet om de zege kan vechten: "Natuurlijk, als je geen kans meer hebt om te winnen en ik in het middenveld moet rondrijden, dan zal de lol heel erg snel gaan verdwijnen."