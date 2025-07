FIA voert speciale tests uit bij auto Max Verstappen

Autosportfederatie FIA heeft bekendgemaakt dat ze na afloop van de Britse Grand Prix speciale onderzoeken hebben uitgevoerd bij de auto's van Max Verstappen en Fernando Alonso. De FIA selecteert elk weekend na de race één of meerdere auto's voor extra tests. Verstappen hoeft zich geen zorgen te maken, want zijn RB21 voldeed aan de regels.

De Britse Grand Prix werd bijna twee weken geleden op het circuit van Silverstone. De FIA voerde na afloop van de race speciale keuringen uit bij de wagens van Alonso en Verstappen. Het feit dat ze dit nu pas bekend hebben gemaakt is niet vreemd, dit ligt immers in lijn met de procedures die elk weekend worden gevolgd.

Speciale tests

De FIA heeft bekendgemaakt dat ze bij de Red Bull RB21 van Verstappen inspecties hebben uitgevoerd aan de electronic units. Ze hebben naar een herprogrammeerbaar device gekeken om de software te verifiëren. De FIA laat weten dat er tijdens deze tests geen vreemde zaken zijn gevonden, en dat de auto van Verstappen aan de regels voldeed.

Tests bij Alonso

De autosportfederatie meldt dat ze ook een onderzoek hebben uitgevoerd bij de Aston Martin van Fernando Alonso. Bij de wagen van de Spanjaard werd er gekeken naar het air intake systeem van de ICE en naar meerdere sensors. Ook hier werden geen vreemde zaken gevonden, en dat betekent dat ook de Spanjaard niet hoeft te vrezen voor een diskwalificatie.

Verstappen aast op een goed resultaat

Verstappen kwam bijna twee weken geleden als vijfde over de streep in de Britse Grand Prix. De Nederlander hoopt dit weekend op een beter resultaat in de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Op het iconische Belgische asfalt wordt er een sprintrace verreden, en dat betekent dat er veel punten te verdienen zijn. Voor Verstappen zijn punten broodnodig, aangezien hij op de derde plaats staat in het wereldkampioenschap.