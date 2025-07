FIA geeft duidelijkheid over persconferentie Verstappen

Het Grand Prix-weekend in België gaat morgen van start met de gebruikelijke mediadag. Op het circuit van Spa-Francorchamps zullen de coureurs zich melden voor de gebruikelijke plichtplegingen. Max Verstappen hoeft zich in ieder geval niet te melden op de persconferentie van de FIA.

Verstappen stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. Zijn teambaas Christian Horner werd ontslagen, en de toekomst van Verstappen was ook een hot item in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. De verhalen werden alleen maar heviger toen de boten van Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff werden gespot voor de kust van Sardinië.

Speciale persconferentie van Verstappen?

In de afgelopen dagen gonsde het van de geruchten. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg stelde zelfs dat er verhalen rondgingen over een mogelijke speciale persconferentie van Verstappen. Die verhalen werd al snel ontkend, en Valkenburg nam zijn woorden terug.

Geen Verstappen

Verstappen hoeft in ieder geval niet te verschijnen op de persconferentie van de FIA. Op de donderdag moeten zes coureurs zich melden in de perszaal in Spa. Om 13:30 is het de beurt aan Franco Colapinto, Fernando Alonso en kersvers podiumklant Nico Hülkenberg.

Na een halfuurtje moeten ze plaatsmaken voor drie andere namen. Dan zullen Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en Williams-coureur Carlos Sainz zich melden bij de internationale media.

Debuut voor Mekies

Op de vrijdag is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. Tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door schuiven de nieuwe Red Bull-teambaas Laurent Mekies, Haas-teambaas Ayao Komatsu en Sauber-teambaas Jonathan Whealtey aan bij de internationale media.

Na afloop van de sprint kwalificatie organiseert de FIA geen speciale persconferentie, dit gebeurt wel na de sprintrace op zaterdag. Ook na de gewone kwalificatie en de Grand Prix zullen de coureurs uit de top drie zich melden.