Opgeluchte Tsunoda verheugt zich op samenwerking met nieuwe Red Bull-teambaas

Het team van Red Bull Racing staat aankomend weekend in België voor het eerst onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. Yuki Tsunoda heeft een goede band met Mekies, en hij kijkt dan ook uit naar een hernieuwde samenwerking.

Tsunoda rijdt sinds de Japanse Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. Het was de verwachting dat hij Max Verstappen wat rugdekking kon geven, maar dat is hem vooralsnog niet gelukt. Sterker nog, de Japanner staat onder druk. Door het ontslag van teambaas Christian Horner, komt Tsunoda nu een bekende naam tegen bij Red Bull. De kersverse teambaas Mekies werkte hiervoor immers bij Racing Bulls.

Nieuw tijdperk

Tsunoda heeft er zin in om weer aan de bak te gaan, zo laat hij weten in zijn preview: "Deze race begint er voor ons een nieuw tijdperk, en het is fijn om weer te gaan samenwerken met Laurent. We hebben heel erg goed samengewerkt bij Racing Bulls."

"Ik weet hoe hij graag wil werken, en onze focus ligt volledig op het naar voren brengen van het team. Voor mij persoonlijk wordt het belangrijk om de performance te leveren die ik nodig heb."

Zware periode

Tsunoda heeft een zware periode achter de rug bij Red Bull. Hij heeft zijn twee vrije weken gebruikt voor een soort reset: "Ik heb de afgelopen tijd zonder races gebruikt om heel erg hard te trainen, en om mentaal te resetten. Ik wilde zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het komende weekend in Spa. Ik wil me zowel fysiek als mentaal beter voelen. Ik voel me sterk en scherp, en ik kijk uit naar de komende twee races voor de zomerstop."

Tsunoda heeft in ieder geval veel zin in de komende race: "Spa is een leuk circuit, en het past waarschijnlijk ook wel goed bij ons. De sprintrace maakt het altijd tricky, maar het harde werk dat we hebben geleverd kan ons gaan helpen."