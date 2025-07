Tsunoda bedankt fans na opmerkelijke oproep

Yuki Tsunoda heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug. De prestaties van de Red Bull-coureur vielen tegen, en om tot rust te komen trok hij naar het Comomeer. Daar liet hij zijn telefoon in het water vallen, en hij bedankt nu zijn fans voor hun hulp.

Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner begon redelijk aan dit avontuur, maar zijn prestaties zakten steeds verder in. In de laatste raceweekenden had hij er zelfs moeite mee om door Q1 te komen in de kwalificaties. Het zorgde voor twijfel over zijn toekomst en veel kritiek.

Telefoon kwijtgeraakt in het Comomeer

In de afgelopen twee weken probeerde hij tot rust te komen, en vertrok hij naar het Comomeer in Italië. Vorige week liet hij op Instagram weten dat hij zijn telefoon in het water had laten vallen. Hij vroeg zijn fans om te helpen zoeken naar zijn verloren mobieltje, en dat zorgde voor de nodige hilariteit op de sociale media. Tsunoda heeft nu een update gegeven.

Tsunoda bedankt zijn trouwe volgers

Op zijn Instagram Stories komt Tsunoda met een dankwoordje voor zijn fans: "Ik waardeer het dat er aardige mensen zijn die daadwerkelijk in het Comomeer naar mijn telefoon hebben gezocht, en een paar andere exemplaren hebben gevonden! Jullie hoeven je geen zorgen meer te maken, ik heb een nieuwe!"

Gratis tip voor de fans

Grappend geeft Tsunoda zijn fans een gratis advies meer voor als ze een bezoekje gaan brengen aan plekken zoals het Comomeer: "Ik raad iedereen aan om wat diepere zakken te hebben in de buurt van water, want telefoons willen nog wel eens graag ontsnappen!"

Tsunoda en zijn nieuwe telefoon zullen snel afreizen naar België, want daar staat aankomend weekend de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma.