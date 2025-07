Tsunoda raakt in de problemen en vraagt fans om hulp

Yuki Tsunoda beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. De Japanner worstelt bij Red Bull, maar heeft nu eventjes twee weken de tijd om tot rust te komen. Het relaxen gaat hem echter niet goed af, want Tsunoda heeft de hulp van zijn fans ingeschakeld. Hij is zijn telefoon kwijtgeraakt.

Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het leek de goede kant op te gaan met Tsunoda, maar in de loop van het seizoen stortten de resultaten van de Japanner steeds verder in. Hij staat onder enorme druk, en hij kon de twee Formule 1-loze weken dus goed gebruiken om helemaal tot rust te komen.

Waar is Tsunoda's telefoon?

Tsunoda trok naar het Comomeer in Italië om even bij te komen, maar dat plannetje is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Op zijn Instagram Stories deelt Tsunoda een opvallend bericht: "Even over een compleet ander onderwerp, maar als iemand een telefoon vindt tijdens het zwemmen in het Comomeer, laat mij het dan even weten!"

Red Bull lacht

Wat Tsunoda precies heeft gedaan, is onduidelijk. Feit is dat de Japanse coureur zijn telefoon is kwijtgeraakt, en dat hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen met hem mee gaan zoeken. Zijn team Red Bull kan er wel om lachen, en ze delen een soortgelijke boodschap: "Als je in de buurt bent van het Comomeer, help Yuki dan zijn telefoon te vinden!"

Zeventiende plaats

Voor Tsunoda is het een pijnlijk moment, want hij heeft de rust nodig om in de tweede helft van het seizoen te kunnen presteren. Hij heeft na twaalf raceweekenden slechts tien WK-punten achter zijn naam staan. Dit is goed voor de tegenvallende zeventiende plaats in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Verstappen heeft 165 punten achter zijn naam staan, en staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap.