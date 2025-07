Red Bull-icoon gelooft in wonderbaarlijke ontsnapping van Verstappen

Max Verstappen lijkt geen kans meer te maken op de wereldtitel. Zijn achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap is groot, maar David Coulthard gelooft nog in een wonder. Hij stelt dat Red Bull wel een update nodig heeft hiervoor.

Verstappen hoopt dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij te pakken in de Formule 1. Halverwege het seizoen kan er worden geconcludeerd dat deze droom in de ijskast moet worden geplaatst. Hij wist wel twee races te winnen, maar zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is zeer groot. Hij lijkt de strijd zelf al te hebben opgegeven, maar niet iedereen denkt er zo over.

'Je moet Max niet uitsluiten'

Oud-coureur David Coulthard gelooft nog in Verstappen, zo stelt hij op de site van de Formule 1: "Ik was niet in Japan, maar ik keek naar de kwalificatie en toen Max daar de pole pakte, dacht ik iets van: 'Hoe deed hij dat?'. In Silverstone was het zo ook een beetje. Dat is één van de dingen die ik zo leuk vind aan de sport: om uitzonderlijke coureurs uitzonderlijke dingen te zien doen, terwijl anderen dat niet kunnen of hebben gedaan. Je kunt Max dus niet uitsluiten."

Red Bull heeft een update nodig

De Schotse voormalig Red Bull-coureur gaat enthousiast verder met zijn verhaal: "Voor het kampioenschap... We weten allemaal dat er een update nodig is om wat performance vrij te spelen. Met waar Red Bull nu staat, en als ze bevroren zouden zijn, is het moeilijk voor te stellen dat de circuits in de tweede seizoenshelft ineens beter bij Red Bull passen dan in de eerste seizoenshelft."

"Er is een update van Red Bull nodig om consistentie te geven. Zijn daartoe in staat? Absoluut. Hebben ze dit al eens eerder gedaan? Ja. En is Max Verstappen een uitzonderlijke coureur? Absoluut."