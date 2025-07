Verstappen laat van zich horen en spreekt zich voor het eerst uit over nieuwe teambaas

Max Verstappen gaat aankomend weekend in België op jacht naar eerherstel. Na een lastig weekend in Silverstone en een aantal onrustige weken bij Red Bull, komt een goed resultaat als geroepen. Verstappen heeft er in ieder geval veel zin in om weer achter het stuur te kruipen.

De Britse Grand Prix verliep twee weken geleden niet als gewenst voor Verstappen. Hij startte op pole position, maar spinde achter de Safety Car. Hij kwam niet verder dan de vijfde plaats, waarna er een onrustige periode losbarstte. Er werd veel gesproken over zijn toekomst, en Red Bull-teambaas Christian Horner werd ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

Verstappen heeft er zin in

Verstappen heeft er vooral zin in om te gaan racen, zo stelt hij in zijn preview: "Spa is een klassieker en is altijd ook één van mijn favoriete circuits op de kalender. Het is echt een old skool-circuit waar je alles goed moet doen om een goede ronde te rijden. Ik geniet van de snelle bochten zoals Eau Rouge, van de lay-out die anders is dan bij andere circuits en van de hoogteverschillen die van het circuit een grotere uitdaging maken om op te rijden."

Alhoewel het raceweekend in Silverstone niet naar wens verliep, heeft Verstappen wel een aantal positieve punten gevonden: "Silverstone was niet onze beste prestatie, maar het was een veelbelovende stap dat we de auto op pole position wisten te zetten in de kwalificatie."

Mekies

Verstappen voelt de steun vanuit het team, en kijkt uit naar de samenwerking met Mekies: "Ik was vorige week op de fabriek om met het team wat tijd door te brengen in de simulator en ik kijk erg uit naar de samenwerking met Laurent."

Orange Army

Verstappen weet verder ook dat hij kan rekenen op veel steun vanaf de tribunes: "Er is altijd veel steun van het Orange Army in België, en het is als een soort tweede thuisrace voor me, dus ik draag mijn oranje leeuw-helm en speciale pet en schoenen weer."