Vettel zegt geen nee tegen rol als FIA-president

Vettel zegt geen nee tegen rol als FIA-president
  Gepubliceerd op 09 aug 2025 14:43
  Door: Bob Plaizier

Sebastian Vettel nam eind 2022 afscheid van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen hing zijn helm aan de wilgen, maar hij blijft flirten met een terugkeer in de sport. Niet als coureur, maar mogelijk in een andere functie. Hij zegt niet direct nee als er wordt gesproken over de rol van FIA-president.

Vettel kende in dienst van Red Bull grote successen en veroverde van 2010 tot en met 2013 de wereldtitel in de Formule 1. In 2015 stapte hij over naar Ferrari, waarna hij in zijn laatste jaren ook nog reed voor het team van Aston Martin. Vettel zal niet meer terugkeren als coureur, maar hij werd al wel in verband gebracht met een andere rol.

Hij werd genoemd als opvolger van Red Bull-adviseur Helmut Marko, en de Oostenrijker zag dat ook zitten. Het was geen geheim dat beide partijen met elkaar in gesprek waren, maar vooralsnog is daar nog niets uitgekomen. 

FIA-president

Ross Brawn stelde ooit dat Vettel meer dan geschikt zou zijn voor de functie van FIA-president. In een interview met Auto, Motor und Sport laat Vettel daar zijn licht over schijnen: "Ik weet niet genoeg van de verantwoordelijkheden van een FIA-president."

"Vanuit het perspectief van de Formule 1 krijg je immers maar één aspect te zien. Ik heb er wel wat kennis over, maar niet genoeg om het te kunnen beoordelen. Het zou onprofessioneel zijn om te zeggen 'ja, dat kan ik me wel voorstellen'."

De kennis van Brawn

Vettel begrijpt echter wel dat Brawn heeft geroepen dat hij geschikt zou zijn voor de rol van FIA-president: "Ross kan dat wel inschatten, omdat hij vanuit zijn functie meer contact heeft gehad met de FIA en daardoor weet hij wat voor type persoon geschikt is voor deze functie."

Verkiezingen

Eind dit jaar staan er verkiezingen voor een nieuwe FIA-president op het programma. Zittend president Mohammed Ben Sulayem heeft zich kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn, en hij krijgt concurrentie van oud-steward Tim Mayer. Het is nog onduidelijk of er zich nog andere namen gaan melden.

Reacties (4)

  Knalpijp

    Posts: 2.001

    Dat hoopt toch niemand want anders rijden we over twee jaar met trapauto's.
    Heb het wel gehad met dat groene gedoe, benzine moeten we ruiken. Dus Vettel plak je maar lekker vast op het asfalt op de A 12.

    9 aug 2025 - 16:08
  AUDI_F1

    Posts: 3.250

    Een FIA president wordt gekozen en Sulayem gaat daar de meeste stemmen binnen halen omdat hij 3/4 Afrika en Zuid America achter zich heeft staan (door wat sponsor geld te geven voor een kartbaan die er nooit komt). Dus je kunt je wel aanmelden, maar heeft volgens mij geen enkele zin.

    9 aug 2025 - 16:13
    Larry Perkins

      Posts: 59.018

      Wat @AUDI_F1 zegt en Seb is te aardig en sociaal voor die functie.
      Buiten de baan is hij een allemansvriend, tegen het naïeve aan.
      Dat bedoel ik niet negatief, want m.i. is Vettel gewoon een goed mens en een eerlijke gozert, maar dat is helaas niet genoeg om je staande te houden in de naar corruptie neigende FIA, waarbij politieke 'spelletjes' op het dagelijkse menu staan...

      9 aug 2025 - 16:29
    Hagueian

      Posts: 8.179

      Precies, net als met de FIFA en UEFA is het een kansloos verhaal om gekozen te worden als de zittend president als die als die landen in zijn kontzak heeft.

      9 aug 2025 - 18:44

