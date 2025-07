Winnende Norris wil opvallende reeks voortzetten in België

Lando Norris reist met een goed gevoel af naar het circuit van Spa-Francorchamps voor de Belgische Grand Prix. De Brit schreef twee weken terug zijn thuisrace op zijn naam, en hij wil het goede momentum vast blijven houden.

Norris staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij staat vlak achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, maar de Australiër heeft al sinds juni geen race meer gewonnen. Norris won daarna in Oostenrijk en Groot-Brittannië, en wil dat goede gevoel vasthouden. In België kan hij veel punten gaan pakken, want er staat weer een sprintrace op het programma. In theorie kan hij de Ardennen dus verlaten als de leider van het kampioenschap.

Geweldige sfeer

Norris heeft genoten van zijn twee vrije weken, maar nu wil hij weer racen. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Ik kijk ernaar uit om de baan op te gaan in België dit weekend. Spa is altijd een goed circuit om naartoe te gaan, en de fans zorgen daar altijd voor een geweldige sfeer."

Het is de verwachting dat de tribunes en de heuvels rondom het circuit weer vol zullen zitten. Er zullen veel Nederlandse fans afreizen naar het circuit in Ardennen, de meesten van hen zullen daar juichen voor Norris' rivaal Max Verstappen.

Momentum vasthouden

Voor Norris maakt dat weinig uit, hij zit immers nog altijd op een roze wolk: "Het winnen van de race in Silverstone was een geweldig gevoel, maar mijn volledige aandacht ligt nu op de aanstaande double header. Ik ben weer naar het McLaren Technology Centre geweest met het team, we hebben hard gewerkt en we zijn er weer klaar voor om te racen. We zijn enorm gemotiveerd en we zijn gefocust op het vasthouden van dit goede momentum."

Na de race in België staat de Hongaarse Grand Prix op de Hungaroring op het programma. Daarna volgt de zomerstop van bijna een maand.