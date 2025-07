'Verstappen en Wolff hebben iets ondertekend'

De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes werden in de afgelopen weken steeds luider. Verstappens boot werd gespot voor de kust van Sardinië, en ook de boot van Toto Wolff was daar aanwezig. Juan Pablo Montoya denkt dat er iets is getekend.

Verstappen vierde in de afgelopen weken vakantie voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië. Hij dobberde daar rond op zijn 'Unleash the Lion', terwijl ook het jacht van Mercedes-teambaas Toto Wolff werd gespot. Dit zorgde voor veel verhalen, en er werd zelfs gesuggereerd dat ze elkaar hadden ontmoet. Dit is echter nooit bewezen, ook is niet duidelijk geworden of Wolff aanwezig was op zijn boot.

Montoya weet het zeker

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is echter stellig. In zijn podcast MontoyAS voor W Radio Colombia deelt hij zijn gedachten: "Die meeting van Max met Toto was er waarschijnlijk om iets te tekenen. Dat Max dit punt heeft bereikt in de gesprekken, laat zien dat alles is doorgenomen, besproken en is besloten."

Montoya gaat er dus vanuit dat Verstappen en Wolff elkaar daadwerkelijk hebben gesproken voor de kust van Sardinië. Het is echter niet duidelijk of dit echt het geval is.

Is de knoop doorgehakt?

De Colombiaanse oud-coureur van Williams en McLaren gaat verder met zijn verhaal: "Begrijp je wat ik bedoel, dit is de laatste stap. Het is nu van 'Oké, ik wil dat we gaan samenwerken, laten we het doen, teken hier, let's go'. Ik weet zeker dat ze dit face-to-face willen doen. Ze gaan niet een contract naar elkaar toe sturen en alles dan op afstand regelen. Dus ik denk dat dit nu aan de hand kan zijn. Persoonlijk zie ik Max eerder bij Mercedes dan ergens anders."

Of Verstappen echt overstapt naar Mercedes, blijft onduidelijk. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull en hij zweeg vooralsnog over alle verhalen.