Norris hekelt beschuldigingen van Red Bull: "Bizarre theorieën!"

Het team van McLaren is al anderhalf jaar opvallend sterk in de Formule 1. Het zorgt bij argwaan bij de concurrentie, want onder meer Red Bull stelde dat McLaren illegale trucjes toepast op de auto's. Lando Norris moet daar om lachen, en noemt het bizarre theorieën.

McLaren stootte vorig jaar Red Bull van de troon en won de constructeurstitel. Dit jaar zijn ze oppermachtig in de Formule 1, en voeren ze beide wereldkampioenschappen aan. In de afgelopen maanden beschuldigde de concurrentie McLaren van illegale acties. Vorig jaar werd er gesteld dat McLaren water in de banden pompt, terwijl er dit jaar sterk werd getwijfeld aan de doorbuigende vleugels.

'Er wordt nu meer op ons gelet'

McLaren-coureur Lando Norris kan er niets mee. In de podcast Beyond the Grid werd hij gevraagd hoe hij naar deze verhalen kijkt: "Dat leer je al op de kleuterschool. Het is enorm vermakelijk om te zien waar mensen mee kunnen komen en wat ze verzinnen."

"Er wordt nu meer op ons gelet. Er zijn meer controles, er zijn meer regels en er zijn meer hulpmiddelen om ons te vertragen en om dingen moeilijker te maken. Maar dat is, denk ik, gewoon hoe het leven gaat aan de top. Als je de top bereikt, dan heb je meer mensen die je naar beneden proberen te halen. Vooral als het team tegen team is."

Bizarre theorieën

Norris ziet dat de concurrentie alles doet om onrust te veroorzaken: "Een groot deel bestaat er voor hen uit om te proberen te zien hoe je elkaar kunt raken. Hoe je dat doet, in sommige opzichten met alle middelen die nodig kunnen zijn. Voor een team, om weer te proberen om aan de top te komen..."

"Het zijn individuen die naar buiten komen met bizarre theorieën over water in de banden of in de brake ducts, of dat soort zaken. Dat betekent dat je het juiste doet. Je doet het goed als mensen met zulke onzin naar buiten moeten komen, al is het tegelijkertijd ook wel een beetje amusant."