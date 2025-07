'Horner voelt zich verraden door Red Bull na ontslag'

Christian Horner werd bijna twee weken geleden ontslagen door Red Bull. Na twintig jaar werd de teambaas de deur gewezen, en dat deed veel pijn. Horner zou zich verraden voelen, en hij zou nog steeds niet weten waarom hij de deur werd gewezen.

Het nieuws van Horners ontslag zorgde voor een schokgolf in de Formule 1-wereld. Weinig mensen hadden immers verwacht dat de Brit de deur zou worden gewezen. Hij was sinds 2005 de teambaas, maar in het afgelopen anderhalf jaar lang hij regelmatig onder vuur. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en de prestaties van Red Bull vielen flink tegen.

'Horner is gekwetst'

Horner zou niet te horen hebben gekregen waarom hij werd ontslagen. Een vriend van de familie Horner legt de situatie aan The Sun uit: "Christian vertelde me hoe gekwetst en verraden hij zich voelde na alles wat hij, Geri en hun familie in de afgelopen achttien maanden hebben meegemaakt."

"Hij is twee keer vrijgesproken in de zaak over het grensoverschrijdend gedrag, maar nu is hij met gardening leave en heeft hij nog steeds geen uitleg gekregen over waarom hij de baan waar hij zo van hield is verloren."

Britse successen

De familievriend die door The Sun wordt geciteerd stelt dat het vooral komt door het feit dat Horner Brits is: "De Oostenrijkse bazen hebben zich altijd geërgerd aan het feit dat zoveel van hun Formule 1-succes te danken was aan een team dat Christian in het Verenigd Koninkrijk had opgebouwd."

"Dat is de reden hiervoor, ook voor deze kater en die vreselijke krantenkoppen van vorig jaar. Christian werd uitgenodigd voor een vergadering in Londen, en hij had geen idee waar het over ging. Er werd alleen gezegd dat hij erbij moest zijn. Hij was verbijsterd toen hij een kamer in werd geleid en in feite ter plekke werd ontslagen. Het verraste hem, want hij dacht dat hij over een ander onderwerp kwam praten."