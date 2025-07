Colapinto gewaarschuwd: "Briatore is een bom uit de Tweede Wereldoorlog"

Franco Colapinto heeft een aantal lastige races achter de rug. De Argentijn werd na de Grand Prix van Miami aangewezen als de vervanger van Jack Doohan, maar hij wist nog niet te overtuigen. De Alpine-coureur ontvangt nu een waarschuwing van Riccardo Patrese die stelt dat Flavio Briatore een soort bom is.

Briatore heeft nog onder stoelen of banken geschoven dat hij groot fan is van Colapinto. Het was begin dit jaar dan ook niet de vraag of Doohan aan de kant zou worden geschoven, maar eerder wanneer dit ging gebeuren. Uiteindelijk reed de Australiër in Miami zijn laatste Grand Prix, waarna hij werd teruggezet naar de reservebank.

Bom uit de Tweede Wereldoorlog

Colapinto werd gezien als een soort verlosser, maar hij weet nog niet te overtuigen. Hij staat onder druk en oud-coureur Riccardo Patrese waarschuwt hem in gesprek met Prime Casino: "Er kan van alles gebeuren met Briatore. Vanuit mijn oogpunt is Briatore als een bom die elk moment kan ontploffen: een bom uit de Tweede Wereldoorlog die op sommige punten in de wereld wordt gevonden en dan afgaat."

Colapinto werd in eerste instantie aangesteld voor vijf races, maar al snel werd duidelijk dat Briatore hem langer de kans zou geven. Ondertussen gingen er ook al verhalen over een mogelijke vervanger rond, en werd er gewezen naar Mercedes-reserve Valtteri Bottas.

'Colapinto is niet veilig'

Volgens Patrese is het voor Colapinto belangrijk dat hij binnen de lijntjes blijft kleuren, anders kan het snel misgaan voor hem: "Als Colapinto niet presteert en ongelukken gaat veroorzaken, dan kan hij een probleem krijgen met Briatore. Dat helpt niet voor het moreel van een coureur. Colapinto is op dit moment dus niet veilig."

Of Colapinto volgend jaar ook voor Alpine rijdt, is dus nog niet duidelijk. Voor 2026 werd eerder ook de naam van Sergio Perez genoemd bij Alpine.