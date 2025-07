Wereldtitel voor Verstappen niet uitgesloten: "Het wordt heel erg zwaar"

Max Verstappen lijkt de wereldtitel uit zijn hoofd te kunnen zetten. Hij staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, en hij heeft een grote achterstand op de McLarens. Volgens Jacques Villeneuve wordt het zwaar, maar hij wil de vijfde titel van Verstappen nog niet uitsluiten.

Verstappen hoopte dit seizoen zijn vijfde wereldtitel op rij te kunnen pakken. Als snel bleek dat dit een zware opgave zou worden, want de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn simpelweg veel sneller dan de Red Bull van Verstappen. Hij wist nog wel twee races te winnen, maar halverwege het seizoen kijkt hij tegen een flinke achterstand aan.

Liggen er nog kansen voor Verstappen?

De vraag is dan ook of de vijfde wereldtitel nog wel realistisch is. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve twijfelt. Tegenover de site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Max zal altijd mee doen voor zeges en punten, maar het kampioenschap wordt heel zwaar."

"Je kunt niet de hele tijd op het randje rijden, dat zal niet in je voordeel gaan uitpakken. Behalve als die twee McLaren-jongens er een bende van maken, te hard vechten zoals ze deden in Canada, en bijna ook in Oostenrijk."

Villeneuve verwijst naar de crash tussen Norris en Piastri in de slotfase van de Canadese Grand Prix. Piastri en Norris mogen met elkaar vechten, en dat kan voor Verstappen een groot voordeel zijn.

Wie is de titelfavoriet?

De strijd tussen de twee McLarens is zeer close, en dat kan in het voordeel van Verstappen gaan uitpakken. Villeneuve durft er nog geen zinnig woord over te zeggen: "Na Silverstone is er één helft van het kamp zwaar teleurgesteld, dus ik ben benieuwd hoe zich dat in de komende races zal gaan ontwikkelen. Ik heb echt geen idee op wie ik mijn geld moet gaan inzetten, op dit moment heb ik echt geen idee..."