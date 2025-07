Britse F1-kampioen vindt Verstappen beter dan Hamilton

Max Verstappen maakt al tijden veel indruk in de Formule 1. De Nederlander lijkt dit jaar de wereldtitel te kunnen vergeten, maar kenners zijn nog steeds onder de indruk. Jenson Button stelt dat Verstappen de meest complete coureur is, en hij verkiest hem boven Lewis Hamilton.

Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1. Dit jaar wilde hij zijn vijfde wereldtitel pakken, maar halverwege het seizoen kan daar een streep door worden getrokken. Hij wist wel te winnen in Japan en Imola, maar zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is enorm. Het wordt een monsterklus als hij nog een gooi wil doen naar de wereldtitel.

Meest complete coureur ooit

Kenners hebben echter nog veel vertrouwen in Verstappen. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button deelt zijn complimenten uit in de Chris Moyles Show op Radio X: "Max is de meest complete Formule 1-coureur die er ooit is geweest. Ik weet wel dat hij niet zoveel titels heeft als Lewis, maar Max kan dingen met een auto die niemand anders kan."

Hoe goed is Hamilton?

Button is ook lovend over Hamilton: "Lewis is extreem goed en hij is één van de beste in de wereld. Zijn natuurlijke talent is echt ongelooflijk. Bij vrije trainingen dacht ik vaak: 'Nu heb ik hem!'. Maar in de kwalificatie verraste hij altijd. Zijn records zijn echt ongekend en misschien worden die ook nooit meer verbroken."

'Verstappen haalt meer uit de auto'

Button weet waar Verstappen nu het verschil maakt. De Britse wereldkampioen van 2009 ziet dit als een bewijs voor zijn bewering dat Verstappen de meest complete coureur in de sport is: "Als je nu kijkt, dan haalt Max meer uit zijn auto dan wie dan ook. Zelfs als het pakket van zijn team niet top is, weet hij gewoon race te winnen. Dat maakt echt het verschil!"