Coulthard zag ongemak bij Hamilton in eerste Ferrari-maanden

Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoenshelft als Ferrari-coureur erop zitten. Hij wist geen sterke indruk achter te laten, en David Coulthard heeft zo zijn twijfels over hem. De Schot stelt dat het er vaak op leek dat Hamilton zich niet op zijn gemak voelde.

Hamilton stapte in de winter over van Mercedes naar Ferrari. Bij de iconische Italiaanse renstal hoopte hij op nieuwe successen en een achtste wereldtitel. Op een sprintzege in China na heeft hij echter weinig mooie dingen laten zien. Hamilton lijkt vooral te moeten wennen aan de omgeving, en hij heeft een flinke achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Voelt Hamilton zich weer op zijn gemak?

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is het ook opgevallen dat Hamilton het lastig heeft. Als hij op de site van de Formule 1 terugkijkt op Hamiltons eerste seizoenshelft, is Coulthard duidelijk: "In Silverstone leek hij meer comfortabel te zijn. Maar voor Silverstone, als we niet naar China kijken, voelde het nogal oncomfortabel om Lewis daar te zien. Hij zag er niet zo snel uit als Charles Leclerc."

Grote verschillen met Leclerc

Leclerc heeft dit seizoen nog geen race gewonnen, maar in tegenstelling tot Hamilton stond hij al wel meerdere keren op het podium. De Monegask staat op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 119 punten, terwijl Hamilton zesde staat met 103 punten.

Is Hamilton weer competitief?

Coulthard hoopt dat Ferrari snel weer competitief is. Volgens de Schot zou niemand daar een probleem mee hebben: "Ik denk dat geen enkel team het erg zou vinden als Ferrari snel is, want ze zijn de grootste naam uit de geschiedenis van onze sport. Maar op het circuit van Silverstone leek het er soms op dat hij de dingen meer onder de knie had. Kwam door Silverstone, of was dat juist niet het geval? Dat zal nog moeten blijken."