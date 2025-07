Antonelli was zwaar teleurgesteld na eerste F1-succes

Andrea Kimi Antonelli is bezig met een opvallend sterk debuutseizoen in de Formule 1. Hij verraste vriend en vijand met een aantal volwassen optredens, en scoorde in Canada zijn eerste podiumplaats. Toch stelt hij nu dat hij daar met gemengde gevoelens op het ereschavot stond.

De 18-jarige Antonelli vervangt sinds dit jaar Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar Antonelli maakt een opvallend volwassen indruk. Hij liet een aantal goede resultaten zien, maar viel in de laatste vier races wel drie keer uit. Dit lag meestal buiten zijn schuld, maar hij is hierdoor wel afgezakt naar de zevende plaats in het wereldkampioenschap.

Alberto Ascari

De laatste keer dat een Italiaan wereldkampioen werd in de Formule 1, was Alberto Ascari in 1953. Antonelli wil in zijn voetsporen treden, zo laat hij weten in een interview met Corriere della Sera: "Dat is het doel. Mijn eerste podium in Canada was fantastisch, maar eerlijk gezegd was ik ook een beetje teleurgesteld. We hadden de auto om te winnen, en mijn teamgenoot George Russell won dan ook. Als ik geen klein foutje had gemaakt in de kwalificatie..."

Fouten maken

Antonelli weet dat het erbij hoort om fouten te maken. Hij is bezig met zijn debuutseizoen, en bij Mercedes weten ze dat een jongeling soms zeer ongelukkig kan struikelen. Antonelli realiseert zich dan ook als geen ander: "Niet alles gaat altijd even soepel. Daar werk ik naartoe, elke race is gewoon een les."

Zee vol haaien

In de Formule 1-wereld wordt er hard geoordeeld, en Antonelli weet dat. "In de Formule 1 is het alsof je in een zee vol haaien zwemt. Je kunt in de val lopen en in een oogwenk worden opgegeten. Dat merkte ik in Imola. Daar leerde ik hoe belangrijk het is om tijd voor mezelf te maken. Momenten waarop ik alleen ben, op een rustige plek waar ik mentaal kan terugschakelen, waar ik mezelf kan afzonderen."