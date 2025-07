Brown deelt opvallende mening over Red Bull-ontslag Horner

Het team van Red Bull Racing zorgde anderhalve week geleden voor een enorme schok door teambaas Christian Horner te ontslaan. McLaren-CEO Zak Brown heeft nu voor het eerst van zich laten horen, en hij lijkt niet onder de indruk te zijn. Wel stelt hij dat de timing opvallend was.

Het team van Red Bull Racing kende een opvallend zwakke eerste seizoenshelft. Max Verstappen wist twee races te winnen, maar hij lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel. Het is een enorme domper voor Red Bull, maar het ontslag van Horner kwam alsnog als een flinke verrassing. De Brit werkte twintig jaar bij het team, en hij leek juist de steun te hebben van de grootaandeelhouder. In de afgelopen maanden veranderde dat echter.

Timing

Aangezien er twee weken niet werd geracet, hebben veel F1-prominenten nog niet gereageerd op het nieuws. McLaren-CEO Zak Brown doet dat nu voor het eerst bij TSN, waar hij werd gevraagd of het een verrassing was: "De timing misschien wel, maar het feit dat het gebeurde niet."

"Er is daar in de laatste jaren zoveel drama geweest en het leek er niet op dat dat allemaal echt kalmeerde. Misschien werd het zelfs wat erger, dus echt verbaasd ben ik helemaal niet. Maar wel dat het midden in het seizoen gebeurde."

Brown kijkt alleen naar zichzelf

Browns team McLaren gaat nog steeds aan de leiding in beide wereldkampioenschappen, en daar ligt zijn focus ook op: "Wij houden gewoon ons hoofd koel, want wij hebben zelf een kampioenschap om ons op te richten. Max klopt nog steeds bij ons op de deur, dus daar moeten we echt op blijven letten. Maar ze zijn wel ontzettend succesvol geweest."

Comeback van Horner

Brown denkt dat Horner een comeback kan gaan maken in de Formule 1: "Als je kijkt naar zijn leeftijd en zijn geschiedenis in de sport, dan zou het me echt verbazen als we hem niet meer terugzien. Maar ik weet niet wat voor interesses hij verder nog heeft. Wie weet wil hij wel een voetbalteam gaan managen, of zoiets! Maar dat gaan we zien."

Toekomst van Verstappen

Brown wil zich niet bemoeien met alle geruchten die rondgaan. Toch reageert hij wel op de verhalen over de toekomst van Max Verstappen: "Ik volgt het wel een beetje, maar ik had niet blijer kunnen zijn dan nu met Lando en Oscar."

"Meer dan een geïnteresseerde toeschouwer ben ik op dit moment ook niet! Ik ben heel blij met ons huidige rijdersduo, dus ik houd me niet bezig met dat soort zaken, behalve als het voorbij komt op mijn telefoon."