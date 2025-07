Dringend advies voor Ferrari: "Kies niet voor Horner"

Christian Horner is nog niet zo lang werkeloos, maar wordt nu al in verband gebracht met Ferrari. Oud-coureur Riccardo Patrese heeft echter een boodschap aan de Italiaanse renstal.

Volgens Patrese is het niet verstandig om met Horner in zee te gaan. De voormalig teambaas van Red Bull Racing wordt niet aanbevolen door de Italiaanse oud-coureur.

Chaos

Het is geen geheim dat het chaos is binnen het team van Red Bull. De cirkel werd rond toen Christian Horner werd ontslagen. In Italië wordt er volop gespeculeerd over het vertrek van teambaas Fred Vasseur, maar volgens Patrese moet de Scuderia niet gaan werken met Horner: "Ferrari krijgt de laatste tijd veel kritiek vanwege de resultaten, want het zijn vooral veel ups en downs zonder enige consistentie", zegt Patrese tegenover OnlineSlots.

"Maar na alle stormen en tornado's bij dat team lijkt de lucht nu op te klaren. Op het moment is alles weer stil rond Fred Vasseur, de speculaties zijn gestopt", zo vervolgt de Italiaan zijn verhaal.

Oude verhalen

De voornaamste reden dat Ferrari niet in zee moet gaan met Horner zijn de verhalen die over de teambaas rondgingen: "Horner is goed, maar ik denk dat de verhalen van vorig jaar wel een probleem zijn. Hij komt uit een goede omgeving en kan twintig jaar succes op tafel leggen, maar we zijn inmiddels een jaar verder en iedereen heeft het nog steeds over die verhalen."

"Ik ben een vriend van Christian en ik heb hem ook een bericht gestuurd om hem te steunen, want ik denk dat hij een goede teambaas is. Maar Ferrari wil haar imago in stand houden, zonder al te veel afleidingen. Zo kijk ik ernaar."

Niet zijn eigen schuld

Patrese eindigt zijn verhaal met: "Je kan Horner echter niet overal de schuld van geven. Het probleem, als je het mij vraagt, begon bij het vertrek van Adrian Newey. Als je dan een vervanger in huis haalt, kan diegene nooit hetzelfde zijn als Adrian."

"Hij is echt een buitengewoon goede engineer, en over de afgelopen dertig jaar hebben zijn auto's zo'n beetje alles gewonnen. Ik weet niet waarom hij weg is gegaan, maar voor zover ik het begreep was de communicatie tussen Adrian en Horner altijd goed. Ik denk dat ze zelfs vrienden zijn."