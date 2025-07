Opmerkelijk: Marko gelooft nog steeds in wereldtitel Verstappen

Na vier wereldtitels op rij lijkt het er niet op dat Max Verstappen dit jaar opnieuw wereldkampioen gaat worden. Toch gelooft Red Bull-adviseur Helmut Marko nog in een vijfde wereldtitel. De mindset van de Oostenrijker luidt dan ook: 'zeg nooit nooit'.

Red Bull Racing functioneert niet naar behoren. Het team staat vierde in het constructeurskampioenschap met een derde plek voor Max Verstappen en een zeventiende plek voor Yuki Tsunoda in het wereldkampioenschap. Toch gelooft Marko nog in een comeback van het team.

Veel punten voor het oprapen

Het seizoen is nu op de helft en Red Bull mist al 288 punten ten opzichte van McLaren. In gesprek met OE24 legt Marko uit waarom en hoe Verstappen alsnog wereldkampioen zou kunnen worden: "Er liggen nog 332 punten voor het oprapen dit seizoen, en dat is nog best flink. We hopen dat de upgrades die we mee zullen nemen naar Spa en Budapest een degelijke impact zullen hebben."

Gevraagd of het sprintweekend in Spa goed uitkomt voor Red Bull, reageert Marko twijfelend: "Ja en nee. Aan de ene kant kunnen we daardoor wel meer punten scoren, maar aan de andere kant raken we zo ook twee trainingssessies kwijt. We kunnen ons geen rampen veroorloven tijdens de training op vrijdag, om de auto dan vervolgens in het juiste werkvenster te krijgen met de banden. Alles moet vanaf de eerste minuut al kloppen."

Belangrijk weekend

Op de vraag of Verstappen voor beide McLaren-coureurs moet gaan eindigen in België, zegt Marko: "Die kans is er wel, ja", zo stelt Marko. Volgens de Oostenrijker is de kans op het kampioenschap dan helemaal verkeken. Max Verstappen komt nu 69 punten tekort op Oscar Piastri, die het wereldkampioenschap leidt.

Max Verstappen heeft tot nu toe twee overwinningen op zijn naam staan dit seizoen. In Japan en Imola won de Nederlander. Verstappen heeft een goede geschiedenis op Spa. Hij heeft daar drie keer gewonnen en vorig seizoen eindigde hij op de vierde plek tijdens de Grand Prix van België.