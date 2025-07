Alonso prijst nieuwe F1-wonderboy de hemel in

Fernando Alonso heeft Gabriel Bortoleto geprezen voor zijn prestaties tot nu toe. De Braziliaan is aldus Alonso de beste coureur van zijn generatie. Bortoleto rijdt zijn eerste Formule 1-seizoen voor Sauber en heeft tot nu toe vier punten behaald.

Na twee keer kampioen te zijn geworden in de Formule 3 en de Formule 2, werd het voor Bortoleto tijd om zijn kunsten in de Formule 1 te laten zien. De Braziliaan beschikt over een contract voor volgend seizoen.

'Al verwacht'

Fernando Alonso is niet verbaasd dat het goed loopt bij Bortoleto: "Heel goed, maar ik ben niet verrast. In Abu Dhabi (in de Formule 2) dacht ik dat hij de beste van deze generatie was", legde Alonso uit aan internationale media. Bortoleto is onderdeel van het managementteam van Fernando Alonso. De Braziliaan concurreert dus met zijn manager.

"Hij won de Formule 3 als rookie, hij won de Formule 2 als rookie. Geen tests met oudere versies van auto's, geen TPC-programma's, niets. Naar de Formule 1 komen en nog steeds een ongelooflijke prestatie leveren. Sommige anderen hebben misschien betere pakketten en dat soort dingen, misschien zullen anderen eerder succes boeken dan hij, maar uiteindelijk zal hij op de lange termijn altijd als de beste van deze generatie uit de bus komen. Het bewijs was toen de auto's allemaal hetzelfde waren in de vorige categorieën."

'Niet beter dan ik'

Alonso merkt de groei van Bortoleto op, maar hij is nog niet de beste: "Nu, zelfs met een team dat het vorig jaar moeilijk had, denk ik dat hij en Nico erin geslaagd zijn om nieuwe motivatie te brengen en het team is ook aan het verbeteren. Tot nu toe is het ongelooflijk wat hij doet, maar hij staat nog steeds achter me." Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk vochten Bortoleto en Alonso het uit op de baan: "Ik denk dat ik zonder de blauwe vlaggen geen kans had om hem nog twee of drie bochten achter me te houden - dat was mijn maximaal beschikbare 'leven' daar."

"En met de blauwe vlaggen won ik die halve ronde extra. En dan ook nog dankzij de blauwe vlag. Het was de laatste ronde van de race en we zagen de geblokte vlag, dus het was een goede combinatie voor mij. Maar het gevecht was goed. Een paar bochten naast elkaar, altijd met respect. We hebben al een paar keer zo gereden in karts en in simulators als we samen sessies doen en dat soort dingen, dus het was een replica daarvan. Dit keer kwam ik als eerste over de streep, dus dat geeft me wel voldoening."