Verstappen naar Mercedes? "Dan moeten ze voor Russell kiezen"

De toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dan moet één van de huidige coureurs vertrekken. Volgens Riccardo Patrese wordt dat een lastige keuze.

Mercedes beschikt momenteel over de diensten van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Beide coureurs maken een goede indruk, en ze zijn al hun hele autosportloopbaan verbonden aan Mercedes. Toch worden de geruchten over de eventuele komst van Verstappen steeds luider. Volgens meerdere geruchten zou Russell plaats moeten maken voor Verstappen, als de transfer überhaupt gaat plaatsvinden.

Senna en Schumacher

Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese vindt het een lastig vraagstuk. De Italiaan legt zijn mening uit bij Prime Casino: "Max is wat ik zag in mijn tijd met Michael Schumacher en Ayrton Senna. Zelfs als hun team niet het beste is, dan kunnen ze alsnog races winnen, en misschien zelf wereldtitels."

"Voor een coureurs zoals Max is dat echter niet genoeg. Hij denkt waarschijnlijk dat het tijd is om een stap te gaan zetten. Maar als hij daadwerkelijk naar Mercedes gaat, dan wordt dat weer een ander probleem."

Teamgenoot van Verstappen

De vraag is dan immers wie er plaats moet maken voor de viervoudig wereldkampioen. Patrese vindt dit zeer lastig, maar maakt uiteindelijk toch een keuze: "Ik heb een sterke band met Kimi. Ik ken hem heel erg goed, want mijn zoon Lorenzo heeft met hem in de karts gereden. Ik heb een sterke band met de familie Antonelli. Ik ben fan van Kimi, maar als ik Toto was en het team voor volgend jaar moet samenstellen, dan zou ik gaan voor Russell en Verstappen."

"Kimi ziet er veelbelovend uit, maar hij moet het allemaal nog een beetje leren. Russell bevindt zich al in een andere klasse, misschien niet in die van Verstappen, maar als je een teamgenoot van Max moet kiezen, dan zou ik voor George gaan. Dat zet ik zelfs, ook al ligt mijn hart zeker bij Kimi."