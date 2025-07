F1-icoon verbijsterd door ontslag Horner: "Hij is Red Bull"

Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner sloeg in als een bom in de Formule 1-wereld. Emerson Fittipaldi zag het ontslag van Horner niet aankomen, en hij moet er nog steeds een beetje van bijkomen. De Braziliaan stelt dat Horner Red Bull is.

Horner werd na twintig jaar trouwe dienst op straat gezet. Wat de reden van zijn ontslag precies is, is niet bekendgemaakt. Er gaan veel verhalen rond over de situatie, maar het lijkt er vooral op dat Red Bulls sportief directeur Oliver Mintzlaff achter het ontslag zou zitten. Horner is opgevolgd door voormalig Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies.

'Horner is Red Bull'

Veel prominenten uit de Formule 1-wereld moeten nog even bijkomen van het nieuws. Dat geldt ook voor F1-legende Emerson Fittipaldi. De wereldkampioen van 1972 en 1974 geeft zijn reactie op het nieuws in gesprek met Sport.de: "Christian is het team van Red Bull. Hij heeft zoveel titels gewonnen, en hij heeft zoveel coureurs onder zijn hoede genomen."

Tegenvallend seizoen

Horner was sinds het begin van het team in 2005 de teambaas van Red Bull. Hij bouwde het team op tot de titelwinnende renstal die het nu is. Dit seizoen loopt het echter niet lekker, en staat Red Bull slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Daarnaast lijkt Max Verstappen geen kans meer te maken op de wereldtitel.

'Zo is het leven'

Fittipaldi loopt lang genoeg mee in de Formule 1 om te weten dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Hij sluit zijn verhaal over Horners ontslag dan ook af met een duidelijk statement: "Soms veranderen er dingen in het leven. Hopelijk kan hij snel een nieuwe uitdaging vinden! Zo is het leven!"

Of Horner een terugkeer gaat maken in de Formule 1, is nog niet duidelijk. De Brit werd eerder gelinkt aan Ferrari, maar daar lijken ze volgens recente geruchten geen interesse meer in hem te hebben."