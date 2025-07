F1-legende geeft Cadillac dringend rijdersadvies

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal is nog op zoek naar coureurs, en één van de namen die valt is die van Mick Schumacher. Volgens Sebastian Vettel zou dit een zeer verstandige keuze zijn.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Daar maakte hij vooral indruk met harde crashes, waarna hij aan de kant werd geschoven. Hij werd reservecoureur bij Mercedes, en is dit jaar actief in het World Endurance Championship bij het Hypercar-team van Alpine.

Het is geen geheim dat Schumacher gesprekken voert met Cadillac. Naast de Duitser zou het team ook interesse hebben in de diensten van Valtteri Bottas, Sergio Perez en Felipe Drugovich.

Vettel reageert

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is een goede vriend van Schumacher, en hij steunt een mogelijke comeback. Bij Sport.de en RTL is Vettel duidelijk: "Ik wens hem het allerbeste toe. We hebben nog altijd contact en ik heb ook gezien hoe zijn tijd in de Formule 1 tot een einde kwam. Ik duim dat hij nog een kans krijgt, want ik denk dat hij de rest zeker kan bijbenen."

Schumacher verdient een nieuwe kans

Vettel zag ook dat Schumacher volledig door het ijs zakte in zijn twee jaren in dienst van Haas. Dat kwam volgens de F1-legende vooral door de sfeer bij het team: "Zijn droom was daar moeilijk te verwezenlijken. Hij voelde zich daar niet heel erg op zijn gemak."

"Hij bevindt zich nu in een heel ander stadium. Hij is echt een stuk volwassener geworden. En ik vind ook dat hij het momenteel heel erg goed doet bij Alpine in het World Endurance Championship. Het zou heel erg mooi zijn als hij een tweede kans kan krijgen in de Formule 1, bij het team van Cadillac."