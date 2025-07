Horner treurt om overlijden van Red Bull-icoon

Het Red Bull-concern is niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in allerlei extreme sporten. Eén van hun grootste iconen, Felix Baumgartner, kwam afgelopen week om het leven tijdens het paragliden. Het is een schok voor Red Bull, en ook Christian Horner liet weer van zich horen.

De Oostenrijkse extreme sporter Baumgartner werd in 2012 wereldberoemd toen hij een bizarre stunt uithaalde. Met de steun van Red Bull maakte hij een sprong vanuit de stratosfeer, wat voor enorm veel media-aandacht en een nieuw record zorgde. Baumgartner groeide uit tot een icoon van Red Bull, en was ook regelmatig aanwezig tijdens Grands Prix.

Afgelopen week kwam hij om het leven tijdens een ongeval met een gemotoriseerde paraglider. In het Italiaanse Fermo ging hij de lucht in, maar zou hij tijdens de vlucht onwel zijn geworden. Hij zou zijn neergekomen op een gebouwtje bij het zwembad van een vakantiepark.

Horner gereageerd

De recent door Red Bull Racing ontslagen teambaas Christian Horner doorbrak zijn stilte om te reageren op de tragische dood van Baumgartner. Op zijn Instagram Stories plaatste Horner een foto van de Oostenrijkse atleet, met als tekst: "Rust in vrede Felix." Ook het Red Bull-concern kwam met een statement naar buiten waarin ze stilstonden bij zijn overlijden.

24 uur van de Nürburgring

Baumgartner was naast zijn stunts ook geruime tijd actief als coureur. In 2014 nam hij in een Audi R8 LMS deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelde zijn auto met de ervaren coureurs Marco Werner, Frank Biela en Pierre Kaffer. Het viertal kwam als negende over de streep, en Baumgartner liet zien ook goed te kunnen racen.

Een jaar eerder werd zijn sprong uit de stratosfeer al geëerd door Sebastian Vettel, die tijdens de Grand Prix van Bahrein rondreed met een helm gebaseerd op de helm die Baumgartner droeg bij de sprong. Felix Baumgartner is 56 jaar oud geworden.