Wolff doet bijzondere uitspraken over veelbesproken Russell

Het team van Mercedes lijkt een hoofdrol te spelen in het huidige silly season in de Formule 1. Ze flirten nadrukkelijk met Max Verstappen, terwijl het contract van George Russell afloopt. Teambaas Toto Wolff doet nu een bijzondere uitspraak over Russell.

Het team van Mercedes is bezig met een redelijk sterk seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal beschikt met Russell en Andrea Kimi Antonelli over twee aardige coureurs. Antonelli is bezig met zijn debuutseizoen, terwijl Russell nu de kar moet trekken bij het in Brackley gevestigde team.

Door het vertrek van Lewis Hamilton ligt nu toch alle focus op Russell, en hij lijkt daar geen problemen mee te hebben. Russell maakte weinig fouten, en wist de Grand Prix van Canada op zijn naam te schrijven. Toch is zijn toekomst bij het team nog onzeker. Hij beschikt over een aflopend contract, en Mercedes lijkt te flirten met Max Verstappen. Als de viervoudig wereldkampioen de overstap maakt, dan lijkt Russell zijn zitje te gaan verliezen.

'George is geen puppy'

Mercedes-teambaas Toto Wolff is heel erg tevreden over de prestaties van Russell. In een interview met The Athletic looft Wolff het feit dat Russell vrij eenvoudig de rol van Hamilton heeft overgenomen: "Het was ook nooit zo dat George een soort puppy was!"

Russell één van de beste coureurs

Wolff is van mening dat Russell één van de beste coureurs in de Formule 1 is. Hij weet dat het lastig is om te zeggen, en probeert dat uit te leggen: "Coureurs kunnen soms het slachtoffer zijn van de prestaties van hun auto!"

Maar de Oostenrijker stelt dat hij wel goed weet hoe hij hiernaar moet kijken: "Maar ik denk dat we een redelijk goed beeld hebben van wie we als de beste coureurs mogen beschouwen. En dat zijn er eigenlijk niet heel erg veel!"