Ferrari hakt knoop door over belangrijke update na succesvolle filmdag

Het team van Ferrari kwam deze week in actie tijdens een speciale filmdag op het circuit van Mugello. Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden hier met een nieuwe achterwielophanging, en de eerste voortekenen zijn gunstig. Het lijkt er namelijk op dat Ferrari het nieuwe onderdeel gaat meenemen naar België.

Het team van Ferrari heeft nog geen Grand Prix gewonnen in het huidige seizoen. De Italiaanse renstal kan nog niet vechten met McLaren, en ze willen graag stappen gaan zetten. Dat betekent dat ze het één en ander moeten aanpassen aan de SF-25, en een nieuwe achterwielophanging stond hoog op het lijstje.

In de afgelopen dagen was Ferrari aanwezig op het circuit van Mugello in de regio Toscane. Tijdens de testdagen kwamen niet alleen test- en reservecoureurs Guanyu Zhou, Antonio Giovinazzi en Antonio Fuoco in actie, maar ook de vaste coureurs. Hamilton en Leclerc werkten op donderdag een zogenaamde filmdag af, waar er een beperkte afstand mag worden afgelegd met de auto's van dit seizoen.

Eerste voortekenen positief

De PR-werkzaamheden waren ditmaal niet het belangrijkste, want alles draaide om de nieuwe achterwielophanging waarmee Ferrari reed. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com waren de eerste voortekenen positief. Hamilton en Leclerc reden allebei negentien rondjes, en onder het Italiaanse medium stelt dat onder meer technisch directeur Loïc Serra aanwezig was op het circuit.

Test goed verlopen

Het doel van de nieuwe achterwielophanging is om de auto stabieler te maken bij veranderingen in de rijhoogte ten opzichte van het asfalt. Volgens Motorsport.com werkten de veranderingen naar wens, maar moet het allemaal wel verder worden verfijnd in Spa-Francorchamps. Dit wordt wel een enorme uitdaging, want op het iconische circuit in de Belgische Ardennen wordt er gewerkt met het sprintformat.

Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal staat op 222 WK-punten, terwijl lijstaanvoerder McLaren op 460 punten staat.