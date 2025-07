McLaren wil FIA dwingen tot regelwijziging

Het is geen geheim dat veel Formule 1-coureurs niet blij zijn met het beleid van de FIA. Ze hebben het gevoel dat ze geen kritiek meer mogen hebben, omdat ze anders een boete kunnen ontvangen. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dit geen goede ontwikkeling, en hij wil graag in gesprek met de FIA.

De FIA paste dit jaar de reglementen over het taalgebruik aan. Het zorgde ervoor dat coureurs in theorie konden worden geschorst als ze te vaak vloekten. Deze regels werden na een paar maanden versoepeld, maar de regels over de kritiek op officials bleven bestaan. Het zorgt ervoor dat coureurs zich niet durven uit te spreken over bijvoorbeeld de stewards.

Recent liet Oscar Piastri ook doorschemeren dat hij door deze regels zijn kaken stijf op elkaar hield. De Australiër wilde na afloop van de Britse Grand Prix graag iets zeggen over zijn tijdstraf van tien seconden, maar hij deed dit toch niet. Hij stelde dat hij anders een straf zou krijgen.

Hoe gaat McLaren om met deze zaak?

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een zorgwekkende ontwikkeling. De Italiaan wordt geciteerd door Auto, Motor und Sport: "In zo'n verhitte omgeving, raden we onze coureurs altijd aan om eerst videobeelden van een moment te bekijken, en daarna pas te reageren."

Gesprekken met de FIA

Stella stelt wel dat de coureurs hun mening mogen delen: "Als je niet langer eerlijke statements mag maken, omdat je anders problemen kan krijgen, dan is dat een volledig andere zaak. We moeten dat heroverwegen. We moeten dat samen gaan doen met de FIA."

"We willen geen geschil beginnen, en er is op dit punt ook geen sprake van een soort belangenverstrengeling. De verschillende partijen hebben op dit punt namelijk hetzelfde doel. Wij staan er altijd voor open om samen te werken met de FIA en de stewards."

Of dit soort gesprekken nu zullen hebben, valt nog te bezien. Het is geen geheim dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem nogal fel is op dit gebied.