Honda sluit nieuwe samenwerking met Red Bull uit

Het team van Red Bull Racing rijdt dit seizoen nog met krachtbronnen die worden gemaakt door Honda. Daar komt over een paar maanden een einde aan, want Honda stapt over naar Aston Martin. Een nieuwe samenwerking met Red Bull in de nabije toekomst zit er volgens Honda niet in.

Honda en Red Bull hebben in de afgelopen jaren veel successen samen beleefd. De Japanners waren mede verantwoordelijk voor de eerste wereldtitel van Max Verstappen in 2021. Daarna stopten ze als officiële motorleverancier, maar bleven ze wel de krachtbronnen bouwen.

Nieuwe samenwerkingen

Red Bull kondigde al snel aan dat ze vanaf 2026 zelf krachtbronnen gaan bouwen met Red Bull Powertrains. Ze gaan dit samen doen met Ford, en nemen dus afscheid van Honda. De Japanners trekken de Formule 1-deur echter niet helemaal dicht, want ze gaan vanaf volgend jaar in zee met Aston Martin. De Britse renstal wordt een soort fabrieksteam, en ze hopen samen met Honda om de zeges te kunnen vechten.

Kan Red Bull snel terugkeren bij Honda?

De vraag die blijft hangen, is of Red Bull in de nabije toekomst weer kan aankloppen bij Honda. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe lijkt daar niet voor open te staan, zo stelt hij bij het Japanse AS-Web: "Dat is compleet onmogelijk. Zelfs als we dat nu zouden doen, zou het te laat zijn voor 2026. Deze kans is nul."

Nieuwe samenwerking met Newey

Bij Aston Martin treft Honda oude bekende Adrian Newey. Watanabe heeft veel zin in het nieuwe project: "Aston Martin heeft al een aantal verzoeken ingediend om de competitiviteit te verbeteren. We weten niet of deze verzoeken afkomstig zijn van Newey, maar naast hem heb je ook Andy Cowell, en hij was de baas van de motorafdeling van Mercedes, dus hij heeft ook wel verstand van zaken op het gebied van de motoren!"