Honda ziet toekomst voor Tsunoda bij Cadillac of Haas

De kans is klein dat Yuki Tsunoda volgend jaar voor het team van Red Bull rijdt. De Japanner is bezig met een lastig seizoen, en hij kan Max Verstappen niet bijhouden. Bij Honda hebben ze echter nog steeds veel vertrouwen in Tsunoda, en zien ze Haas en Cadillac als mogelijkheden voor als het Red Bull-avontuur eindigt.

Red Bull en Honda zijn bezig met hun laatste jaar van de huidige samenwerking. Officieel gezien rijdt Red Bull al een aantal jaar met eigen motoren, maar de krachtbronnen worden in de realiteit nog steeds gebouwd door de Japanners. De samenwerking verloopt nog steeds heel goed, maar komt na dit jaar wel ten einde. Honda stapt over naar Aston Martin, en Red Bull gaat zelf motoren bouwen met Ford.

Honda lijkt dit jaar nog een belangrijke rol te spelen bij Red Bull. Zo is het geen geheim dat ze Tsunoda steunen, en dat ze een rol hebben gespeeld bij zijn promotie naar de Oostenrijkse renstal. Ze zullen Tsunoda blijven steunen, en Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe heeft veel vertrouwen in hem.

Geen veranderingen in de zomerstop

In een interview met het Japanse AS-Web ontkent Watanabe dat Tsunoda in de zomerstop wordt vervangen: "Er is geen sprake van een rijderswissel in de zomerstop. We hebben in maart met Red Bull afgesproken Yuki naar het team te verplaatsen. Aangezien zijn prestaties wat tegenvallen, kijken we niet meteen naar een rijderswissel, maar kijken we naar de lange termijn. Ik denk dus niet dat hij in de zomerstop zal worden vervangen."

"Ik weet dat er verschillende verhalen rondgaan, maar ik heb het bevestigd gekregen op Silverstone, en ik wil graag duidelijk maken dat Yuki in principe tot het einde van het seizoen voor Red Bull zal racen. Ik denk ook dat het een weerspiegeling is van de hoge verwachtingen die Red Bull van hem heeft. Als hij ergens in de tweede seizoenshelft resultaten boekt, dan denk ik dat dat zijn mogelijkheden voor de toekomst vergroot."

Cadillac & Haas

De kans is echter klein dat Tsunoda bij Red Bull blijft. Watanabe spreekt zijn steun uit voor Tsunoda, en geeft in het interview met AS-web aan dat hij geen moeite heeft met een overstap naar Cadillac. Ook Haas is voor hem een optie, al werken ze daar samen met Toyota. Voor Watanabe vormt dat geen hindernis: "Geen probleem. Het is niet team Toyota."