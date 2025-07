'Red Bull zet Tsunoda op straat en geeft toptalent de kans'

Het team van Red Bull staat voor een monsterklus. De resultaten vallen dit seizoen flink tegen, terwijl ze vanaf volgend jaar met eigen motoren gaan rijden. Ze willen weer meestrijden om de titels, maar de kans is zeer klein dat Yuki Tsunoda deel uitmaakt van de toekomstplannen.

Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner begon redelijk, maar zakte daarna steeds verder weg. Terwijl Verstappen zich weet te handhaven in de kop van het veld, komt Tsunoda met moeite door het achterveld heen. Hij heeft nog geen contract voor volgend jaar, en de kans wordt steeds groter dat hij in 2026 zonder zitje zit.

Nieuw Red Bull-contract onwaarschijnlijk

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is het onwaarschijnlijk dat Red Bull Tsunoda een nieuw contract gaat gunnen. Het Duitse medium stelt dat er hier twee zaken meespelen. Het gaat om zijn tegenvallende prestaties, terwijl ook meespeelt dat Tsunoda een protegé van Honda is. Red Bull neemt na dit seizoen afscheid van Honda, en de steun voor Tsunoda valt dan ook weg.

Toekomst van Lawson

De vraag is dan wie er volgend jaar de tweede Red Bull-bolide gaat besturen. Volgens AMuS blijft Liam Lawson onderdeel uitmaken van de Red Bull-familie, maar is de kans dat hij wederom promoveert naar het topteam klein. Hij krijgt waarschijnlijk nog een kans bij Racing Bulls, waar hij vermoedelijk een nieuwe teamgenoot gaat krijgen.

Nieuwe teamgenoot voor Lawson

Volgens AMuS maakt Lawsons huidige teamgenoot Isack Hadjar meer kans op promotie. De talentvolle Fransman is bezig met een goed seizoen, maar Red Bull wil hem niet te vroeg promoveren. Dit jaar lijkt hij geen kans te krijgen bij de Oostenrijkse renstal, maar volgens AMuS is de kans groot dat hij in 2026 wél de kans krijgt.

Lawson krijgt dan waarschijnlijk de jonge Arvid Lindblad als teamgenoot. De 17-jarige Brit wordt gezien als een groot talent, en hij maakte recent indruk tijdens de eerste vrije training in Silverstone. Volgens AMuS is het aannemelijk dat hij de kans gaat krijgen bij Racing Bulls.

Wat gaat Max Verstappen doen?

Over de toekomst van Max Verstappen bestaat nog veel onduidelijkheid. De superster van Red Bull wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Volgens de geruchten van de afgelopen weken heeft hij echter nog geen besluit genomen over zijn toekomst.