'Verstappen rijdt liever in een McLaren dan in de Red Bull'

Max Verstappen is dit seizoen het enige lichtpuntje bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander wist twee races te winnen, maar klaagt verder regelmatig over de RB21. Dit is opvallend, aangezien veel mensen beweren dat de auto naar de wensen van Verstappen is gebouwd. Volgens Günther Steiner klopt daar echter niets van.

Verstappen hoopte dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij te kunnen pakken. Nu het seizoen op de helft is, is duidelijk dat dit een onmogelijke klus gaat worden. De achterstand op de McLarens is reusachtig, en Verstappen lijkt niet tevreden te zijn. Wel laat hij regelmatig zijn talent zien, en kwalificeert hij zich op de topposities. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda blijft meestal hangen in het achterveld.

Retegoed

Volgens veel mensen bouwt Red Bull de auto om Verstappen heen. Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner klopt dit niet, zo stelt hij in de Business of Sport Podcast: "Ik geloof niet dat dat het geval is. De Red Bull-wagens zijn zoals ze zijn en er is maar één die er goed in kan rijden, en dat is Max. Ik denk dat Max ook liever in de McLaren reed dan de Red Bull."

"Mensen beginnen bijvoorbeeld over de gewichtsverdeling en dat soort dingen, maar het voelt als het zoeken naar een excuus voor het succes van Max. Hij is succesvol, omdat hij zo retegoed is. Je kan hem in iedere auto zetten en hij zal er het maximale uithalen. Soms is dat niet genoeg en soms maakt hij een foutje, omdat hij op de limiet rijdt, maar hij is de enige die kan doen wat hij doet."

'Verstappen werkt veel harder'

Volgens Steiner is dit een punt waar onder meer Tsunoda de mist ingaat: "De teamgenoten van Max proberen hetzelfde te doen als hij, maar ze gaan dan de mist in omdat ze niet op snelheid kunnen komen of te veel vragen van de auto. Max kan wel op het randje rijden en dat blijven doen, maar ook hij heeft er nu moeite mee."

"Hij is echter zo getalenteerd, zoveel beter dan de andere coureurs... En dan stopt hij ook nog eens veel meer moeite in de simulator. Hij werkt simpelweg harder."