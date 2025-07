'Wolff heeft Verstappen overtuigd om naar Mercedes te komen'

Max Verstappen en Toto Wolff zijn momenteel met elkaar in gesprek over de toekomst. Het is geen geheim meer dat Toto Wolff de Nederlander graag wil hebben. Johnny Herbert is ervan overtuigd dat Wolff sterke argumenten heeft.

Volgens Herbert gaat Verstappen onder de indruk zijn van de vooruitzichten bij Mercedes. De overstap van de Nederlander naar Mercedes lijkt steeds realistischer te worden.

Mercedes is het té kloppen team

Herbert zegt tegenover ESportsBets: "Toto Wolff heeft Max Verstappen aangetoond dat Mercedes volgend jaar het te kloppen team is. Wolff heeft iets vergelijkbaars gedaan met Hamilton." Het was Wolff gelukt bij Hamilton, dus de kans is aanwezig dat de Oostenrijker Verstappen ook kan binnenhalen.

"Dat is het ongelooflijke talent van Verstappen. Het ging alsnog de verkeerde kant op in de race, door problemen met de auto. De auto maakte geen sterke indruk, spinde regelmatig of raakte buiten de baan. Er is een fundamenteel probleem met de auto. Iedereen is zich daarvan bewust, maar het toont wel dat er snelheid in zit. Max wist die snelheid aan te wenden om polepositie te behalen."

Ontwikkeling

"Max zal zich bewust zijn van hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van het Red Bull-pakket voor volgend jaar, met de nieuwe motor die het team zelf ontwikkelt. Daar komen verschillende factoren bij kijken. Volgens geruchten verloopt dat proces niet erg voorspoedig. Bij Mercedes zou het daarentegen juist erg goed gaan", zo zegt Herbert tegenover de goksite.

Het is dus begrijpelijk dat Verstappen openstaat voor een teamwissel: "Max wil zich in de best mogelijke positie bevinden. Hij is gefrustreerd bij Red Bull, omdat het team hem niet kan bieden wat hij verlangt. Veel mensen zijn vertrokken. Er spelen nog altijd zaken achter de schermen. De besprekingen tussen Toto en Max zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met de gesprekken tussen Niki Lauda en Lewis Hamilton, toen laatstgenoemde nog bij McLaren reed en overstapte naar Mercedes. Ik denk dat Mercedes Max heeft laten zien wat ze in huis hebben. Ze geloven dat zij volgend jaar waarschijnlijk de te kloppen auto zullen hebben."