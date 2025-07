Zwager van Verstappen doet grote onthulling over Red Bull-ontslag Horner

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam Red Bull met groot nieuws. Oud-teambaas Christian Horner moest zijn spullen pakken. Horner had de renstal van niets naar een wereldkampioenschapsteam opgebouwd. Toch weet Nelson Piquet Jr. waarom Red Bull lastig nieuw personeel kon werven onder Christian Horner.

De afgelopen twee jaar is het team naar beneden gezakt. Van nummer één is het team afgezakt naar nummer vier. Heel wat mensen die vertrokken zijn, zijn in het nadeel van Christian Horner uitgevallen.

Domino-effect

Voormalig Formule 1-coureur en zwager van Verstappen, Nelson Piquet Jr. was aanwezig bij de podcast Pelas Pistas. De Braziliaan vertelde waarom. De prestaties van Red Bull zijn niet best en ze stevenen af op hun slechtste notering in het constructeurskampioenschap sinds 2015.

"Wat is de reden dat ze moeite hebben om Max te behouden? Ik hoorde dat ze moeite hebben om een aantal belangrijke mensen terug te halen of aan te nemen. Omdat sommigen niet van de teamomgeving hielden. Die kleine problemen ontstonden tussen hem en de vader van Max. Op een bepaalde manier zat het sommige mensen dwars, en om de mensen terug te halen die ze willen, vonden sommigen dat het moeilijker zou zijn met Christian erbij", zei Piquet.

'Niet vanwege Max'

"Dat is wat mensen hebben gezegd. Het ging erom de taken wat meer te verdelen en Horner wilde dat niet. Hij wilde alles onder controle houden, beide teams, de motoren; hij wilde alles onder controle hebben. Maar voor hem was het een win-winsituatie."

"Als hij alle macht krijgt, is dat voor hem een enorme morele kwestie. En als hij dat niet doet, krijgt hij een enorme som geld, bijna 100 miljoen dollar. Misschien is een deel daarvan psychologisch, zodat ze van hem af kunnen komen en deze lijst met mensen weer kunnen aannemen. Het is niet alleen vanwege Max."