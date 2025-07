Brown blikt terug op pijnlijke McLaren-crash: "Mooi moment voor het team!"

Het team van McLaren is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. Oscar Piastri en Lando Norris mogen vrij vechten, al ging dat in Canada fout. Zak Brown kijkt nu terug op die crash, en stelt dat dit een mooi moment was voor McLaren.

Piastri en Norris hebben momenteel een straatlengte voorsprong op de rest van het veld. Het lijkt erop dat ze onderling mogen gaan uitvechten wie de wereldtitel gaat pakken. McLaren zal geen teamorders gaan uitgeven, en dat betekent dat ze vrij mogen vechten. Eerder ging dit echter mis, maar daar heeft McLaren geen boodschap aan.

In Canada dook Norris in een gat dat niet bestond, en belandde hij in een sandwich tussen Piastri en de pitmuur. Hierdoor viel Norris uit, en kwam McLaren even onder druk te staan. De Britse renstal loste het snel op, en ze waren snel weer succesvol. Anderhalve week geleden boekten ze bijvoorbeeld een spectaculair 1-2tje in Groot-Brittannië.

Mooi moment

McLaren-CEO Zak Brown kijkt met een positief gevoel terug op de crash in Canada. Hij deelt zijn opmerkelijke mening met Sky Sports: "Ik denk dat Montreal juist een mooi moment was voor ons. Achteraf gezien, denk ik dat het de druk een beetje van de ketel haalde. Toen waren we er ineens vanaf en had iedereen het over."

Druk van de schouders afgevallen

Volgens Brown had het ook een positief invloed op de sfeer binnen het team. Het was alsof er een soort druk van de schouders viel: "Ik heb het idee dat het het comfort en het zelfvertrouwen binnen het team een beetje heeft verbeterd. Zo van: 'Het is nu gebeurd, het was een fout'."

"Ik denk wel dat we in de toekomst nog een paar soortgelijke incidenten gaan zien, maar het zullen vooral racefouten zijn, en die dingen gebeuren nou eenmaal."