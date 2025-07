Red Bull staat onder druk: "Verstappen moet de stekker eruit trekken"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een teleurstellend seizoen. De Oostenrijkse renstal staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap, en Max Verstappen wordt in verband gebracht met een vertrek. Volgens Ralf Schumacher zal Verstappen de stekker eruit moeten trekken.

Verstappen lijkt geen kans meer te maken op een vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is zeer groot. Hij heeft een wonder nodig om hen te verslaan, terwijl de frustratie steeds verder begint te groeien.

Verstappen wordt dan ook in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn naam wordt genoemd bij Mercedes, en het gonst van de geruchten. Verstappen wilde er in de afgelopen weken niets over zeggen, terwijl men bij Mercedes niets bevestigde of ontkende. De focus ligt dan ook op het huidige seizoen.

'Red Bull is niet in staat het gat te dichten'

Red Bull heeft een aantal zware tikken gehad, zo concludeert oud-coureur Ralf Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse: "Het lijkt er gewoon niet op dat Red Bull in staat is om het gat te dichten. Ze lijken Adrian Newey niet op een waardige manier te kunnen vervangen, en ze kunnen ook geen auto bouwen die in staat is om te winnen."

"De auto kon voorheen wel voor overwinningen zorgen, maar telkens binnen een heel klein window. Dus zou je er eigenlijk vanuit moeten gaan dat het technische team versterking nodig heeft, of zelfs volledig vervangen moet worden."

Nieuwe mensen zoeken

Volgens Schumacher is het voor Red Bull niet makkelijk om nieuwe technici aan te stellen: "Dat is nog niet zo makkelijk, want alle goede mensen, die al zijn vertrokken, kan je niet zomaar terughalen. Je hebt ze ook niet voor het oprapen, want iedere goede medewerker ligt voor de lange termijn vast. Dus moet je terug, helemaal naar de universiteiten om daar nieuwe mensen op te leiden."

Stekker eruit trekken

Schumacher concludeert dat dit voor problemen kan gaan zorgen voor de lange termijn: "Ik heb daarom al gezegd dat Red Bull een lange, maar vooral lastige periode tegemoet gaat. Zo is het nu eenmaal, en ik geloof dat Max uiteindelijk de knoop door moet hakken en de stekker eruit moet trekken, door voor iets anders te kiezen."